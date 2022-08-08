نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الرياض ثانوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنتعرف في هذا المقال على وظائف الرياض ثانوي، لهذا إذا كنت تبحث عن فرص عمل في الرياض للنساء وللرجال لحملة الثانوية، فتابعوا معنا قراءة هذا المقال لنتعرف على وظائف الرياض ثانوي 2022 طبقا للشروط الواردة في الإعلان.

وظائف الرياض ثانوي

تقدم المملكة العربية السعودية اليوم الكثير من فرص العمل لحاملي الشهادة الثانوية من أصحاب الخبرة المهنية وغير ذلك، الرياض هي المركز السياسي للسعودية وهي دولة قوية اقتصاديًا وهذا ينعكس على ارتفاع دخل المواطن السعودي ومستوى المعيشة، كما أن الأسعار ثابتة نسبيًا.

يعتبر قطاع النفط جزء مهم من إمداد الخزينة السعودية بالعملات الأجنبية، حيث تشجع الحكومة السعودية الاستثمار الأجنبي بها، لهذا تجد الكثير من الشركات العربية والأجنبية تقوم بعمل فروع خاصة في السعودية.

أهم وظائف الرياض ثانوي

سنوضح لكم فيما يلي قائمة بأهم الوظائف المتوفرة في العاصمة السعودية الرياض من حملة الشهادة الثانوية العامة وهي على النحو التالي:

وظائف شركة التعليم النوعي

قامت الشركة الخاصة بالتعليم النوعي بالإعلان عن احتياجها لموظف استقبال لحملة التعليم الثانوي العامة للعمل في معهد للتدريب في الرياض.

الشروط التي ينبغي توافرها في الموظف

ينبغي أن يكون حاصل على شهادة التعليم الثانوي أو شهادة أعلى.

خبرة سنتين على الأقل.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

خبرة في استخدام الحاسب الالي.

وظائف مجموعة الفطيم القابضة

قامت مجموعة الفطيم القابضة بالاعلان عن احتياجها لمساعد إداري لحاملي شهادة الثانوية العامة في الرياض وهذا المنصب متوفر للذكور وللإناث.

الشروط التي ينبغي توافرها في الموظف:

ينبغي أن يكون حاصل على شهادة التعليم الثانوي أو شهادة أعلى.

خبرة سنة على الأقل.

خبرة في استخدام الحاسب الالي.

وظائف شركة PepsiCo

قامت شركة PepsiCo بالاعلان عن احتياجها لمسؤول أمني لحاملي شهادة الثانوية العامة للعمل في مجال الحراسة الأمنية في الرياض.

الشروط التي ينبغي توافرها في الموظف: