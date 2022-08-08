نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقع أجهزة ابشر في الرياض بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواقع أجهزة ابشر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاعت المملكة العربية السعودية ومن خلال أبشر جمع مجموعة كبيرة من الخدمات الحكومية في مكان واحد. حيث عملت الجهات المختصة بوضع وتوزيع عدد من أجهزة ابشر في أماكن مختلفة في المملكة، لكي توفر الوقت والجهد على المواطنين.

ما هي خدمات أجهزة ابشر

أعلنت منصة ابشر عن الخدمات الإلكترونية التي يمكن تنفيذها من خلال استخدام أجهزة أبشر، وفيما يلي الخدمات التي تم الإعلان عنها:

تحديث رقم الجوال.

إعادة إنشاء كلمة المرور.

تفعيل الحساب.

كما أوضح الحساب الرسمي الخاص بمنصة أبشر على تويتر أن أوقات عمل أجهزة الخدمة الذاتية للمنصة تكون متاحة في نفس أوقات عمل الجهات أو المراكز المتواجدة فيها الأجهزة.

مواقع أجهزة ابشر للخدمة الذاتية

وزعت الجهات المختصة أجهزة تفعيل أبشر للخدمة الذاتية في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك لحرصهم على وصولها لكافة المواطنين، ولتمكينهم من تنفيذ الخدمات المعلن عنها من خلال الأجهزة. وفيما يلي أماكن أجهزة ابشر في الرياض.

أجهزة أبشر في الرياض

حظيت العاصمة بعدد كبير من أجهزة أبشر في الرياض وذلك تلبية لحاجات المواطنين في مختلف مناطقها. وإليكم مواقع أجهزة أبشر في الرياض:

جوازات الملز

جوازات منطقة الرياض (النساء)

شعبة جوازات المدينة الرقمية حي النخيل

الأحوال المدنية (شارع الوشم)

أجهزة ابشر في الأحوال المدنية (شارع الوشم) نساء

الأحوال المدنية (رويال سنتر) نساء

الأحوال المدنية حي قرطبة

إمارة منطقة الرياض

مرور حي الروضة

مطار الملك خالد الدولي (الجوازات)

أجهزة ابشر في مركز مراس حي الصحافة

مركز النقل العام حي العزيزية

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (المبنى الرئيسي Po6)

مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات

أسواق المزرعة- حي الصحافة

مدينة الملك فهد الطبية (المبنى الرئيسي)

مستشفى الحرس الوطني (برج الجراحة)

مستشفى الملك خالد الجامعي (المبنى الرئيسي)

هيئة تطوير منطقة الرياض حي السفارات

شركة زين (طريق الملك عبد الله)

أجهزة ابشر في شركة زين (شارع البطحاء)

شركة موبايلي (طريق الملك عبد الله)

رويال مول- حي الرحمانية

الرياض أفنيو- حي المربع

تابع المزيد من الأجهزة في الرياض

خريص مول

القصر مول

المكان مول حي الملقا

صحارى مول (بوابة 2)

صحارى مول (الدور الأول)

بانوراما مول (بوابة 5)

أطياف مول حي اليرموك

أسواق الجزيرة حي السليمانية (بوابة 3)

أسواق المزرعة حي طريق (طريق نجم الدين)

دوف بلازا (شارع أم الحمام)

هايبر بنده حي الحزم (طريق ديراب)

بنده حي البديعة (شارع حمزة بن عبد المطلب)

هايبر بنده حي الحمراء (شارع الحسن بن حسين)

بنده حي الحمراء (طريق الملك عبد الله)

سكاي مول (طريق الإمام الشافعي)

بنده حي الجزيرة (الشرق بلازا)

بنده حي النظيم (طريق خريص)

بنده حي المصيف (طريق أبو بكر الصديق)

بنده حي قرطبة (طريق الأمير محمد بن سلمان)

هايبر بنده حي إشبيليا (طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح)

بنده حي النهضة (شارع عبد الرحمن الناصر)

بنده حي المونسية (شارع القياس)

هايبر بنده حي طريق (شارع بلال بن رباح)

المزيد من أجهزة أبشر في الرياض

بنده حي شبرا (مخرج 24)

بنده حي المنصورة (شارع البطحاء)

بنده حي النسيم (طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول)

ذا روف مول حي الياسمين (طريق أبو بكر الصديق)

مواقع أجهزة ابشر في الرياض بجميع فروع موبايلي

مطار الملك خالد الدولي

فرع البطحاء

فرع حي الحمرا

مركز طريق الملك عبد الله ميقا

فرع طويق خريص

مخرج 15 حي السلامة، شارع عبد الرحمن بن سعد الرياض

فرع توارن طريق الملك فهد

فرع ديراب

فرع السويدي

أجهزة ابشر فرع البديعة

فرع مركز الضباب، شارع الضباب

فرع حي الصحافة شارع أنس بن مالك

فرع مركز النخبة

أجهزة ابشر فرع الروضة

فرع أم الحمام، شارع الأمير نواف بن عبد العزيز

فرع قرطبة مقابل بنده

فرع مطار الملك خالد الصالة 5 المحلية

أجهزة ابشر فرع التخصصي طريق الثمامة مقابل التميمي ماركت

فرع النسيم- سعد بن أبي وقاص (شارع الأربعين)

فرع غرناطة مول

فرع الشفا شارع الستين

أجهزة ابشر فرع طريق الإمام عبد العزيز بن محمد

فرع النزهة شارع عثمان بن عفان سوق سبار

فرع العقيق شارع البحر المتوسط

فرع ظهرة لبن ( وادي لبن )

أجهزة ابشر فرع النسيم الشرقي

فرع المنصورة الحمرا بلازا

فرع المؤنسية طريق الصحابي

فرع المربع شارع أمير عبد الله بن جلوي

أجهزة ابشر فرع الربوة، الأمير متعب بن عبد العزيز

فرع إشبيلية مخرج 9 شارع الإمام سعود

فرع حي المروج سوق العثيم

فرع الصناعية مخرج 17

أجهزة ابشر في فرع شارع إمارة عرقة ،عرقة

فرع حي النهضة شارع سلمان الفارسي

فرع حي المنصورة شارع الكمثرى

فرع فيلاجيو مول بالبطحاء

أجهزة ابشر فرع المنفوحة شارع الستين

فرع حي العزيزة

فرع حي الأندلس، شارع بندر بن عبد العزيز

فرع حياة مول

المزيد من الأجهزة الذاتية في الرياض فروع موبايلي

فرع حي السليمانية، شارع الأمير ممدوح

فرع حي النخيل الغربي، شارع تركي الأول

فرع الطويق شارع بلال بن رباح

أجهزة ابشر فرع الملز شارع صلاح الدين

فرع حي النسيم، شارع التراث

منطقة طويق، مركز اتصالات الجروب مخرج 30

فرع السعادة، شارع أبو عبيدة أمير بن الجراح

فرع شارع الشفا

فرع حي المرسالات- أمام مركز المرسلات

أجهزة ابشر فرع الرياض جاليري مول الرياض

موبايلي- فرع النخيل مول مخرج 9

أجهزة ابشر في فرع القصر مول ب السويدي

فرع اليرموك

فرع شارع أحمد بن حنبل، مخرج 14

فرع بانوراما مول التخصصي

أجهزة ابشر فرع شبرا

فرع المرسلات شارع أبو بكر الصديق

فرع العثيم مول طريق خريص

فرع العليا مبنى سي 4 خلف برج المملكة

فرع الندوة شارع الحارث بن عبد الله

أجهزة ابشر فرع الوزارات

فرع العثيم مول الدائري الشرقي مخرج 14

فرع العزيزية

فرع الحمراء مول طريق الملك عبد الله

أجهزة ابشر في فرع المصيف، طريق الملك عبد العزيز

فرع الفلاح، شارع عثمان بن عفان

فرع نسيم الغربي، شارع عبد الله بن مسعود

فرع الخليج، شارع محمد بن إسماعيل الصنعاني

أجهزة ابشر فرع طويق، شارع نجم الدين الأيوبي

فرع المروج، شارع الأمام محمد بن سعود

فرع حي الورود

فرع النرجس، شارع عثمان بن عفان

فرع النسيم الشرقي، شارع حسان بن ثابت

أجهزة أبشر فرع النرجس الشمالي، شارع أبو بكر الصديق

فرع واجهة الرياض، طريق المطار

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن مواقع أجهزة ابشر في الرياض بالمملكة العربية السعودية. أوضحنا فيه الخدمات المتاحة عبر أجهزة أبشر الذاتية، وأوقات العمل بمواقع أجهزة ابشر، وجميع فروعها بالرياض. وما زالت تعمل على تطوير المزيد من الخدمات لتسهل وتسرع الحياة على المواطنين.