100 ألف جندى.. كوريا الشمالية تدعم روسيا وتستعد للحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ويقول المحلل العسكرى الروسى إيجور كوروتشينكو إن "100 ألف متطوع كورى شمالى مستعدون للحضور والمشاركة فى الصراع"، مشيداً بالخبرة الواسعة للجيش الكورى الشمالى لاسيما فى الحروب التى يتخللها استعمال المدافع.

ونقلت الموقع الإلكترونى لصحيفة "ساوث شاينا مورنيج بوست" أن القدرة على مواجهة المدافع باتت ميزة تحتاج إليها موسكو بشدة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة التبرع بعشرات من أنظمة صواريخ HIMARS عالية الحركة إلى السلطات الأوكرانية.

ووفقاً لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية، فقد عرضت كوريا الشمالية أيضاً على السلطات الروسية تقديم مجموعة وافرة من اليد العاملة للمساعدة فى إعادة بناء شرق أوكرانيا بعد نجاح موسكو بالسيطرة على المنطقة.