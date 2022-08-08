صحف لبنانية: مصر منعت الانزلاق لحرب أوسع فى غزة

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "هدنة غزة لجمت الانزلاق إلى حرب أوسع" كتبت صحيفة النهار: إن حركة الجهاد الإسلامى وإسرائيل وافقتا على إعلان مصرى بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة اعتبارا من الساعة الحادية عشرة والنصف مساء أمس بتوقيت فلسطين بعد ثلاثة أيام من الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع مما أسفر عن مقتل 43 فلسطينيا بينهم قائدان عسكريان فى الجهاد و15 طفلا، بينما أطلقت الحركة مئات الصواريخ على إسرائيل.

وأوضحت صحيفة النهار - فى صدر صفحتها الأولى - أنه لولا التدخل المصرى للوصول إلى الهدنة، كانت هناك مخاوف من تدحرج أعنف جولة من القتال منذ حرب مايو من العام الماضى إلى حرب أوسع نطاقا، موضحة أن الغارات الإسرائيلية إطلاق الصواريخ من غزة بقت متواصلة بكثافة حتى الدقائق الأخيرة لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وتحت عنوان "وقف النار بين الجهاد والاحتلال يدخل حيز التنفيذ فجرا"، نقلت صحيفة اللواء فى عددها الصادر اليوم بيان الجهاد الإسلامى الصادر مساء أمس والذى رحبت فيه الحركة بالجهود والإعلان المصرى وأعلنت وقف إطلاق النار اعتبارا من التوقيت المحدد فى البيان الصادر عن مصر.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للكلية الحربية أمس الأول والتى أكد فيها حرص مصر على مواصلة دورها الإيجابى بشأن ما يحدث فى قطاع غزه من خلال اتصالاتها مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

كما ركزت الصحيفة على قول الرئيس السيسى، إن مصر تعمل مع شركائها من أجل استعادة السلام والاستقرار بقطاع غزة، كما نقلت تصريحات الرئيس التى قال فيها لطلبة الكلية الحربية: "أجرينا اتصالات على مدار الساعة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة فى قطاع غزة".

وتحت عنوان "هدنة مصرية فى غزه"، كتبت صحيفة نداء الوطن اللبنانية: إن الوساطة المصرية تمكنت من وقف إطلاق النار فى قطاع غزه بعد 3 أيام من جولة عنف دموية أسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا.