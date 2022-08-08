روسيا ترحب بنجاح الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الروسية ـ فى بيان "بمبادرة من الجانب الفلسطينى، أجرى أمس الأحد، اتصالا هاتفيا بين الممثل الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس".
وأكد الجانب الروسى من جديد موقفه المؤيد للاستعادة الفورية لنظام وقف إطلاق النار حول غزة، كما رحب بجهود الوساطة المصرية.
ودخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامى حيز التنفيذ بوساطة مصرية بعد اتفاق على وقف إطلاق النار مساء أمس.
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