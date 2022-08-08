العالم اليوم - الجفاف يهبط بمحصول الحبوب في المغرب بأكثر من النصف

انتم الان تتابعون خبر الجفاف يهبط بمحصول الحبوب في المغرب بأكثر من النصف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أغسطس 2022 12:21 مساءً - قالت وزارة الفلاحة المغربية اليوم الاثنين إن محصول الحبوب في المملكة في عام 2022 انخفض 67 بالمئة إلى 3.4 مليون طن، بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين.

وأضافت الوزارة في بيان أن محصول القمح بلغ 0.81 مليون طن والشعير 0.7 مليون طن بسبب الجفاف.

وقادت أسعار السلع الغذائية التضخم للارتفاع في المغرب بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو.

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط في المغرب فأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 10.6 بالمئة، بينما زاد التضخم في السلع غير الغذائية 4.9 بالمئة. وارتفع المؤشر 0.5 بالمئة على أساس شهري.

وفي نهاية يوليو الماضي، خفضت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية إلى 1.5% بدلا من توقعات سابقة عند 3.2%.

وأرجعت فتاح التراجع إلى "تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب."

وتراجع عجز الميزانية في المغرب بنهاية يونيو ليصل إلى 18.3 مليار درهم (حوالي 1.78 مليار دولار)، بما يمثل حوالي 25% من المستوى المتوقع.