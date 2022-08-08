طريقة عمل العاشوراء مثل المحلات بطريقة مضمونة وسهلة هتبهر أسرتك

طريقة عمل العاشوراء مثل المحلات، لأن العادة السائدة فى مصر هي ارتباط بعض أنواع الحلوي بمناسباتنا واحتفالات المصريين الخاصة والدينية أو القومية، وفي يوم عاشوراء نجد بحث واسع عن وصفة العاشوراء المصنوعة من حبوب القمح، وفي هذا السياق نجد حرص الأسر علي تبادل تلك الأطباق في هذا اليوم او تقدميها للضيوف في هذا اليوم تحديدا، وسوف نوضح لكم المكونات المطلوبة من أجل تحضيرها بطريقة مضمونة وسهلة هتبهر أسرتك وجميع ضيوفك، هذا وقد وفرنا لكم الوصفة من اعداد شيف شهيرة ومميزة من أجل ضمان نجاحها فور الإقبال علي تجهيزها في مثل هذا اليوم المميز.

طريقة عمل العاشوراء مثل المحلات

من اجل تحضير طبق العاشوراء في المنزل عليك اتباع تقنية معينة، وذلك بعد أن تقوم بتحضير المكونات المطلوبة وهي مكونات بسيطة وغير مكلفة، هذا ونشير إلي أن تبادل تلك الأطباق يوثق المحبة والود ويزيد الرغبة في التواصل بين الأفراد من الزملاء في العمل والجيران وداخل نطاق الاسرة

كيلو قمح.

ربع كيلو كريم شانتيي.

2 معلقة قشطة بلدي.

سكر حسب الرغبه.

2 لتر من الحليب.

ربع كيلو سحلب بودر.

خطوات تحضير العاشوره في المنزل

نستمر في توضيح خطوات عمل وتحضير العاشوراء احسن من المحلات في المنزل، وذلك بعد أن قدمنا لكم المكونات المطلوبة لتحضير تلك الوصفة الشعبية الشهيرة، والتي يرتبط تناولها بيوم عاشوراء