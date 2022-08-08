وزارة الدفاع الصينية: أمريكا تخلق الأزمة وتتهم الآخرين بها

وأضاف وو تشيان: "الولايات المتحدة أثارت بشكل كامل وخلقت بمفردها الوضع المتوتر الحالى فى مضيق تايوان، وبالتالى يتعين على الجانب الأمريكى أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة"، لافتًا إلى أن بكين أبدت فى وقت سابق موقفها الجاد من العلاقات مع واشنطن، والعلاقات بين القوات المسلحة للبلدين، حسبما نقلت وكالة "نوفوستى" الإخبارية عن وزارة الدفاع الصينية.
وتابع: "كذلك أعلنت الصين موقفها بشأن قضية تايوان، وقدمت احتجاجات بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، لكن الجانب الأمريكى قال شيئا، وفعل شيئا آخر، وتسبب من خلال مساندة ودعم زيارة بيلوسى، فى التوتر بمضيق تايوان".
وشدد متحدث وزارة الدفاع الصينية على أن "التدابير الصينية المضادة المناسبة أصبحت إنذارًا ضروريًا للرد على استفزازات الولايات المتحدة وتايوان، كما أن حماية سيادة الدول وأمنها تعد عادلة ومناسبة تمامًا".
كما أوضح المتحدث العسكرى الصينى أن "الولايات المتحدة من ناحية تخلق أزمة، ومن ناحية أخرى تؤكد على ضرورة السيطرة عليها وإدارتها، فهى تبحث عن أعذار وغطاء لتصريحاتها وأفعالها الخاطئة واستفزازاتها، بل إنها تثير ضجة عامة وتشوه الحقائق وتحاول تغيير المسؤولية، والصين تعارض ذلك بشدة".
وتأتى تصريحات وزارة الدفاع الروسية تعقيبًا على الأزمة التى أثارتها زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، الأسبوع الماضى، إلى جزيرة تايوان، التى تعتبر جزءًا من الأراضى الصينية.
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