العالم اليوم - إجراءات استحواذ "بيتك" على "الأهلي المتحد" تنتهي في سبتمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أغسطس 2022 11:16 صباحاً - كشف بيت التمويل الكويتي عن الجدول الزمني لعرض الاستحواذ على 100 في المائة من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد عن طريق تبادل الأسهم.

وأفاد البنك في إفصاح لبورصة البحرين بأن آخر تاريخ لتداول أسهم البنك الأهلي المتحد سيكون في 17 أغسطس الجاري، على أن يتم تعليق التداول على أسهم "الأهلي المتحد" في 18 أغسطس، فيما سيكون 21 الجاري تاريخ التسجيل بالنسبة لأسهم "الأهلي المتحد" في بورصة البحرين.

ولفت "بيتك" إلى أن تاريخ التسجيل بالنسبة لأسهم "الأهلي المتحد" في بورصة الكويت سيكون في 22 أغسطس، موضحاً أن تاريخ فتح العرض سيكون 24 أغسطس الجاري فيما سيكون الإغلاق الأولي للعرض في 7 سبتمبر، ولافتاً إلى أن هذه التواريخ قابلة للتغيير.

من جهته، أكد البنك الأهلي المتحد في إفصاح لبورصة البحرين اطلاعه على الجدول الزمني الذي أعلنه "بيتك" لعرض الاستحواذ.

من ناحية ثانية، ثبّتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقييم تصنيفات قدرة المصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل لبيت التمويل الكويتي. وتأتي إجراءات التصنيف في أعقاب إعلان "بيتك" نيته الثابتة في 25 يوليو الماضي بتقديم عرض الاستحواذ على 100 في المائة من البنك الأهلي المتحد – البحرين.

وأكدت "فيتش" أن عملية الاستحواذ ستجعل "بيتك" ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم من حيث الأصول، بعد بنك الراجحي السعودي، فيما سترتفع حصة "بيتك" السوقية في الكويت من 22 بالمئة إلى 28 بالمئة من الأصول المحلية. أما في البحرين سيصبح "بيتك" أكبر بنك من حيث إجمالي الأصول.

وترى الوكالة أن الاستحواذ سيكون له تأثير فوري محدود على تصنيفات القدرة على الاستمرار في البنوك الأربعة "بيتك" (bb+)، و"الأهلي المتحد – الكويت" (bbb-)، و"الأهلي المتحد" (bb)، و"الأهلي المتحد-بريطانيا" (bbb-)، ويعكس تثبيت التصنيفات عدم وجود تغيرات جوهرية في الملفات الائتمانية للبنوك منذ آخر مراجعة.

ولفتت "فيتش" إلى أن الملف المالي لـ"بيتك" سيتغير بشكل جوهري بسبب الاستحواذ، لأن "الأهلي المتحد" يمثل 35 في المئة من الأصول الموحدة للمجموعة، ولكن من غير المرجح أن تتغير المقاييس المالية الرئيسية لبيت التمويل الكويتي، والانكشاف على مخاطر الدولة لما يكفي لتبرير أي تغير في تصنيف القدرة على الاستمرار.