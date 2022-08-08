العالم اليوم - الأسواق الأوروبية تنتعش بدعم من أسهم النمو

انتم الان تتابعون خبر الأسواق الأوروبية تنتعش بدعم من أسهم النمو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أغسطس 2022 11:16 صباحاً - استهلت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع، مدفوعة بصعود الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وأسهم النمو، بعد أن سجلت تراجعات في الأسبوع الماضي عندما تسببت بيانات قوية للتوظيف في الولايات المتحدة في تعزيز التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة ليستقر بعد أن أنهى يوم الجمعة سلسلة من المكاسب استمرت أسبوعين.

وقادت شركات التعدين والتكنولوجيا والسيارات، والتي كانت من بين الأكثر تضررا في الأسبوع السابق، المكاسب المبكرة اليوم الاثنين.

وينصب تركيز السوق الآن على بيانات التضخم الرئيسية في أكبر اقتصاد في العالم والمتوقع صدورها في وقت لاحق من الأسبوع بعد أن أصيبت أسواق الأسهم العالمية بالقلق بعد صدور بيانات يوم الجمعة أظهرت زيادة كبيرة في معدل التوظيف في الولايات المتحدة.

وارتفع سهم شركة المرافق الفرنسية فيوليا 3.3 بالمئة بعد أن أكدت أنها ستبيع وحدة للنفايات في بريطانيا إلى شركة ماكواري الأسترالية مقابل 2.4 مليار يورو (2.4 مليار دولار).