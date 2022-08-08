انحسار الموجة الحارة وانخفاض على درجات الحرارة الأيام القادمة في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 أغسطس 2022 11:03 صباحاً - تبتعد تدريجيًا الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على المملكة نحو الجزيرة العربية خلال الأيام القادمة، وبحسب الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي توالي درجات الحرارة انخفاضها إعتباراً من يوم الأحد وحتى مابعد مُنتصف الأسبوع لتكون حول إلى أعلى بقليل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

عودة للأجواء الصيفية الإعتيادية

وتعود الأجواء الصيفية الإعتيادية للمرتفعات الجبلية من المملكة، بينما تكون حارة نسبياً في بقية المناطق وتستمر حارة في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة بالشكل الطبيعي والمُعتاد نسبةً لفصل الصيف في تلك المناطق، وتظهر السُحب على ارتفاعات متوسطة وعالية في مناطق البادية الجنوبية والشرقية قد يتخللها سُحب ركامية عصر ومساء يوم الأحد حيث تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق يصحبها الرعد ونشاط للرياح السطحية المُثيرة للغُبار.

وتكون درجات الحرارة العُظمى في بداية الثلاثينيات مئوية في الجبال، وأعلى من ذلك بقليل في بقية المناطق بمافيها شرق العاصمة عمان، في حين تكون مابين نهاية الثلاثينيات ومطلع الاربعينيات في الأغوار والمناطق الصحراوية.

نشاط للرياح الشمالية الغربية عصراً ومساءً

دوت الخليج :- تهُب على المملكة رياح غربية إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط تدريجيًا فترة مابعد الظهر حتى المساء وتكون مُثيرة للأتربة في بعض المناطق الصحراوية.

ليالي مُعتدلة إلى لطيفة الأيام القادمة

تنخفض درجات الحرارة الليلية مقارنة مع الفترة السابقة، ويُصبح الطقس ليلاً مُعتدلاً في مناطق عديدة من المملكة ولاسيما الجبال والسهول، يتحول مع أوقات مُتأخرة من الليل ليكون لطيفاً وترتفع نسب الرطوبة السطحية تدريجيًا مع ظهور الغيوم المُنخفضة شمال المملكة، فيما يستمر الطقس دافئاً في الأغوار والعقبة والمناطق الصحراوية.

والله أعلم.