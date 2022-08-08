التقويم الدراسي في السعودية.. متى بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ – 1445هـ

يتساءل الكثير من الأشخاص بخصوص التقويم الدراسي 1444 في السعودية الخاص بالعام الدراسي 2022م – 2023م، كما أنه يزداد التساؤل بشأن عودة الدراسة وعدد الإجازات الرسمية ومواعيد الاختبارات فهذا كل ما يخص الطالب في السنة الدراسية التي يعيشها، وقد انتهى العام الدراسي 1443هـ منذ شهور قليلة ماضية ويعيش الطلاب الآن حالة من الهدوء في إجازة طويلة ولكن مع مرور الوقت يقترب العام الدراسي الجديد وهذا يهم الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم.

التقويم الدراسي 1444 في السعودية

يتمثل التقويم الدراسي للعام الجديد 1444هـ في السعودية وفقًا لما كشفت عنه وزارة التعليم السعودية فيما يلي:-

يبدأ العام الدراسي ببداية الفصل الدراسي الأول في يوم الأول من صفر 1444هـ.

بينما إجازة اليوم الوطني السعودي يشمل يومي الأربعاء والخميس الموافق الخامس والعشرين والسادس والعشرين من صفر 1444هـ.

عطلة نهاية الأسبوع الأول المطوّلة من المقرر أن تكون في يوم التاسع عشر من شهر ربيع الأول 1444هـ.

إجازة نهاية الأسبوع الثاني المطوّلة من المقرر أن تبدأ في يوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني 1444هـ.

وبداية إجازة الفصل الدراسي الأول ستكون في يوم الثلاثين من شهر جمادي الأول لعام 1444هـ.

أما بداية الفصل الدراسي الثاني ستبدأ في يوم العاشر من شهر جمادي الثاني لعام 1444هـ.

عطلة نهاية الأسبوع المطولة في يوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الثاني 1444هـ.

في يوم الثاني عشر من شهر رجب ستبدأ إجازة نهاية الأسبوع الثانية المطوّلة.

يوم التأسيس الوطني سيكون في يومي الأربعاء والخميس الموافق الثاني والثالث من شهر شعبان 1444هـ.

إجازة الفصل الدراسي الثاني ستكون في يوم العاشر من شعبان 1444هـ.

الفصل الدراسي الثالث يبدأ في يوم العشرين من شهر شعبان 1444هـ.

عيد الفطر كتون إجازته بداية من يوم الثاني والعشرين من رمضان 1444هـ.

بداية إجازة نهاية السنة الدراسية ستكون نفي الرابع من شهر ذي الحجة 1444هـ.

موعد بداية العام الدراسي 1444هـ – 1445هـ

كشفت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء العام الدراسي الجديد وذلك من يوم الأول من شهر صفر 1444هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس 2022م، وتعتبر الدراسة عبارة عن 13 أسبوع دراسيًا ومن المقرر أن ينتهي العام الدراسي في يوم العشرين من شهر ربيع الثاني لعام 1444هـ.