جوتيريش: أى هجوم على محطة للطاقة النووية يعد عملا انتحاريا

جدة - نرمين السيد - قال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، إن أى هجوم على محطة للطاقة النووية يعد عملا انتحاريا، وذلك بعد أن وردت أنباء عن وقوع قصف جديد لمجمع ضخم للطاقة الذرية جنوب أوكرانيا.





وعبر جوتيريش - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن أمله فى أن تنتهى هذه الهجمات وأن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محطة "زابوريجيا" بأوكرانيا. وأشار السكرتير العام للأمم المتحدة إلى أن خطر المواجهة النووية عاد بعد عقود، داعيا الدول النووية إلى الالتزام بعدم البدء باستخدام الأسلحة. وتلقى موسكو وكييف باللوم على بعضهما البعض فى الهجوم الأخير على محطة "زابوريجيا" أكبر موقع للطاقة النووية فى أوروبا والذى كان تحت السيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للحرب.

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