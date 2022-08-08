هونج كونج تخفض فترة الحجر الصحى للوافدين من الخارج

جدة - نرمين السيد - وقال حاكم مدينة هونج كونج "جون لى" - فى تصريح صحفى نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية - إنه سيتعين على المسافرين القادمين الالتزام بفترة حجر صحى لمدة ثلاثة أيام فى احدى الفنادق المُجهزة لذلك، ثم الخضوع للمراقبة الطبية لمدة أربعة أيام أخرى سيتم خلالها تقييد تحركاتهم من خلال استخدام نظام صحى.

ولا تزال المدينة الواقعة فى جنوب الصين واحدة من الأماكن القليلة فى العالم، جنبًا إلى جنب مع عموم الصين، التى تلزم على الوافدين الدخول فى فترة حجر صحى منعًا لتفشى العدوى بين السكان المحليين..بينما سيكون القرار الذى سيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبلة، أقصر حجر صحى فى هونج كونج للوافدين منذ بداية الوباء.

وأضاف لى، أن السياسة الجديدة المتمثلة فى ثلاثة أيام فقط فى الحجر الصحى تم وضعها بعد تحليل الأدلة والبيانات العلمية للسيطرة على عوامل الخطر، مشيرا إلى أهمية الموازنة بين المخاطر والأنشطة الاقتصادية والحياة الاجتماعية للناس فى هونج كونج.

وتأتى التغييرات فى سياسات هونج كونج حيال كوفيد-19 على الرغم من زيادة الإصابات اليومية، والتى حذر مسؤولو صحة المدينة من أنها قد تتضاعف إلى 8000 يوميًا فى الأسابيع المقبلة..فيما سيتعين على الوافدين، خلال أسبوع الحجر الصحى والمراقبة، أيضًا اختبار كوفيد-19 معمليًا وبانتظام على أن يستمر المصابون فى عزلتهم، ويمكن لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بالسلب استخدام وسائل النقل العام ودخول مراكز التسوق والأسواق، لكن لا يمكنهم دخول الحانات والمتنزهات الترفيهية أو زيارة دور المسنين والمدارس وبعض المرافق الطبية.