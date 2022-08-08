روسيا: تدمير 45 ألف طن ذخائر قدمها الناتو لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية دمرت ترسانة فى منطقة ميكولايف، إذ كانت تحتوى على 45 ألف طن من الذخيرة التى حصل عليها الجيش الأوكرانى من حلف الناتو، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية فى روسيا.

وأضاف البيان: "دمرت ترسانة بالقرب من فوزنيسك، حيث كان يخزن فيها 45 ألف طن من الذخيرة قدمتها مؤخرًا دول الناتو للقوات المسلحة الأوكرانية".

كما أعلن الجيش الروسى عن قصف ثلاثة مواقع قيادة، حيث استهدف القصف كتيبة من اللواء الآلى الأوكرانى بالقرب من قرية أوشيريتينو، وكتيبة من لواء الدفاع الإقليمى بالقرب من بيريستكا فى دونيتسك، فضلا عن الوحدات والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكرانى فى 173 منطقة آخرى.