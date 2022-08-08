جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر دبلوماسية بورمية، اليوم الإثنين، وفاة سفير ميانمار لدى الصين أمس الأحد، ليصبح رابع سفير يتوفى فى الصين خلال العام المنصرم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية.





ونقلت الوكالة عن تقرير إخبارى محلى، أن السفير يو ميو ثانت بى شوهد لآخر مرة أول أمس السبت، إذ التقى بمسؤول محلى فى إقليم يوننان بجنوب غرب الصين، المتاخم لميانمار. وبحسب "رويترز"، قال ثلاثة دبلوماسيين إن سفير ميانمار توفى أمس الأحد أثناء سفره فى يوننان، حيث أشار دبلوماسيون وتقرير فى وسائل إعلام ميانمار إلى أن سبب الوفاة ربما يكون أزمة قلبية، لافتة إلى أن ثلاثة سفراء أجانب آخرين توفوا لدى الصين العام الماضى.

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