إكسترا نيوز: الحياة تعود إلى طبيعتها فى غزة

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فأنه من المتوقع دخول 30 شاحنة وقود إلى القطاع اليوم، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلى، اليوم الإثنين، فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار أمس الأحد حيز التنفيذ، بعد ثلاثة أيام من القتال بين إسرائيل والجهاد الإسلامى فى فلسطين، وذلك بعد موافقة تل أبيب على طلب مصر بوقف إطلاق النار فى غزة، لحماية أرواح المدنيين من الشعب الفلسطينى.

وشهد قطاع غزة خلال الأيام الماضية حالة من التصعيد والتوترات مع الجانب الإسرائيلى، إذ أعلنت السلطات الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على القطاع إلى 32 شخصا.