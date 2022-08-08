روسيا: استهداف أوكرانيا لمحطة زابوروجيا يهدد الأمن الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة ـ اليوم الإثنين، إننا لفتنا الانتباه إلى حملة التضليل الإعلامى فى وسائل الإعلام الغربية الرامية لتحميل موسكو المسؤولية بشأن الوضع حول محطة الطاقة النووية فى زابوروجيا، إن هذا ليس الاستفزاز الأول من قبل كييف فى المنشآت التى قد ينجم عنها خطر إشعاعى.

وتابعت بأن قصف محطة زابوروجيا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية متعمد ويهدف لتشويه سمعة روسيا، فيما تستهتر السلطات الأوكرانية حيال هذا الأمر.