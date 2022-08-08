نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تجهيز” موقع وزارة التربية والتعليم الأردن نتائج الثانوية العامة الأردنية 2022 tawjihi.jo برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع وزارة التربية والتعليم الأردن 2022، من أهم وأشهر المواقع الإلكترونية التي يتم البحث عنها اليوم من قبل الطلاب، الذين أدوا أمتحان الثانوية العامة لمعرفة نتيجة توجيهي الأردن 2022، بعد أن انتهت الاختبارات في ظل متابعة دقيقة من كافة أجهزة الوزارة، بهدف منع الغش الإلكتروني بين الطلاب وأن يحصل كل طالب على حقة في الدرجات، ولا يظلم طالب نتيجة أي خطأ في الرصد والتجميع، وكانت الوزارة قد بدأت الاختبارات النهائية يوم 30 يونيو، واستمرت حتى 25 يوليو وسط ظروف مناسبة للطلاب، من قاعات مجهزة ورقابة صارمة من المعلمين ومشرفي الوزارة.

أضاف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم محمد كنانة، أن الوزارة انتهت من تصحيح مادتي التاريخ والتربية الإسلامية، وتسلمت بشكل نهائي الجزء الأول من تصحيح اللغة العربية في الأسئلة المقالية وجاري التصحيح والتدقيق بها الآن، وأضاف أن تصحيح مادة الرياضيات بدأ منذ أربعة أيام، وبدأ تصحيح مادة الفيزياء على الماسح الضوئي والعمل جاري بكل سرعة.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2022

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية moe.gov.jo. تحديد نتيجة الثانوية العامة 2022. تسجيل البيانات المطلوبة من الطالب. النقر على أستعلام عن النتيجة.