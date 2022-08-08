نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية لعام 1444 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كافة الطلاب والطالبات بداخل المملكة العربية السعودية في مختلف التخصصات، عن رابط الاستعلام لنتائج القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية عام 1444هـ، وقد أعلنت عمادة التسجيل والقبول بالجامعة منذ ساعات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير تويتر وعبر موقعها الرسمي الخاص أضعط هنا بها عن ظهور نتائج الدفعة الأولى للطلاب المرشحين لبرنامج البكالوريوس للعام القادم.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات عديدة منها الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض، اما جامعات الطالبات جامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية والكلية التقنية.

تعرف على الجامعة الإلكترونية السعودية

تأسست الجامعة بموجب مرسوم ملكي من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في عام 2011، وهي مؤسسة جامعية حكومية سعودية، وتوفر بيئة قائمة على تقنيات المعلومات والاتصالات والتعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، وتمنح الجامعة شهادات البكالوريوس والدراسات العليا، وفي شهر فبراير 2019، تم اعتماد كلية العلوم الصحية بالجامعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ساهمت عدد من الشَراكات في تأسيس وَتطوير الجامِعة، وَمن أبرزها، جامعة فرانكلين طالع النسخة الإنجليزية، جامعة أوهايو، جامعة كولورادو النسخة الإنجليزية، معهد فلوريدا التقني، إي إف، بلاك بورد، المكتبة الرقمية السعودية، جامعة تونس المنار.

رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية بكالوريوس 1444 هـ

أعلنت أدارة الجامعة قبل سابق عن رسوم الإلتحاق بها لطلبه البكالوريوس السعوديين عليهم بسداد 265 ريال سعودي فيتم حساب السعر وفقًا لعدد الساعات التي سوف يحصل عليها الطالب على مدار الأسبوع ووفقًا لعدد الأسابيع في الفصل التحضيري. خلال العام الدراسي الجديد 1444 هـ، أما للطلاب الغير سعوديين فعليهم زيادة 15٪ على المبلغ المذكور.

تخصصات الجامعة الإلكترونية بالرياض

كلية الحوسبة والمعلوماتية

علوم البيانات.

تقنية المعلومات.

علوم الحاسب.

كلية العلوم الإدارية والمالية

إدارة أعمال.

التجارية الإلكترونية.

المحاسبة.

المالية.

كلية العلوم والدراسات النظرية

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية ويشمل الترجمة.

الإعلام الإلكتروني.

كلية العلوم الصحية

المعلوماتية الصحية.

وكذلك تخصص الصحة العامة.

تخصصات الماجستير بالجامعة

إدارة الأعمال.

تقنيات الترجمة.

الأمن السيبراني.

قانون الأعمال الدولي.

علوم البيانات.

الرعاية الصحية.

فروع الكليات السعودية الإلكترونية