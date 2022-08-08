إسرائيل تعلن إعادة فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، دخلت شاحنات محملة بالوقود إلى قطاع غزة عبر المعبر، فى طريقها إلى محطة توليد الكهرباء فى قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلى، إنه سيبدأ فى إلغاء القيود المفروضة على سكان مستوطنات غلاف غزة، وسيتم إعادة فتح الطرق فى المنطقة ولن يُطلب من سكان التجمعات الحدودية أن يكونوا قريبين من منطقة محمية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار أمس الأحد حيز التنفيذ، بعد ثلاثة أيام من القتال بين إسرائيل والجهاد الإسلامى فى فلسطين.