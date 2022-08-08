الصين تفرض إغلاقا جديدا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات الصينية، سيتم تقييد حركة الجميع باستثناء أولئك الذين يقدمون الخدمات العامة الأساسية والأشخاص المطلوبين فى أعمال الطوارئ المتعلقة بكوفيد وغيرها، كما سيتم تعليق جميع وسائل النقل العام حتى إشعار آخر.

وكانت منطقة هاينان الجنوبية - التى يطلق عليها "هاواى الصينية" - قد سجلت 257 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة، كما أبلغ المسؤولون عن 129 إصابة أخرى حتى الساعة 12 ظهر يوم السبت بالتوقيت المحلي.

وتم إلغاء ما يقرب من 80% من الرحلات الجوية خارج المدينة بحلول الساعة الواحدة ظهر يوم السبت، وفقًا لمعلومات الطيران المدنى.