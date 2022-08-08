إطلاق نار فى ولاية أوهايو الأمريكية.. عدد الإصابات

جدة - نرمين السيد - وقال مايك جون، مساعد مدير الشرطة فى مدينة سينسيناتى، إن مطلق النار المشتبه به فر من موقع الحادث بعدما فتح النار على منطقة مزدحمة فى شارع مين بالمدينة ولا يزال هاربا.

وأشار إلى أنه لا يوجد من الضحايا من يعانى من حالة خطيرة، لافتا إلى أن معظم الإصابات كان فى الأطراف السفلية.

يأتى ذلك فيما تستمر حوادث إطلاق النار بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا خلال الفترة القليلة الماضية.