ضحايا جدد لـ فيضانات موريتانيا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وسجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية أمطارا غير مسبوقة فاقت كل التقديرات، خصوصا فى المنطقة الشرقية.

وذكرت لجنة الطوارئ الحكومية، فى بيان مساء أمس الأحد، أن رجلا توفى غرقا تم انتشاله فى مدينة امبان، كما لقى شخص آخر حتفه جراء عاصفة رملية ضربت مدينة الطينطان.

وأضاف البيان أن العاصفة خلفت جرحى وخسائر جسيمة فى عدة مدن شرقى موريتانيا، كما تسببت الفيضانات فى جرف الشوارع، مما أدى إلى وقف حركة المرور قبل تدخل الجهات المختصة، خصوصا فى الطريق الرابط بين مدينتى بومديد وكيفة.