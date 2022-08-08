أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة "يونهاب" الكورية إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تجاوز 100 ألف إصابة لليوم السادس على التوالي، وسط انتشار سلالة شديدة العدوى متفرعة من السلالة المتحورة "أوميكرون" وتزايد حركة المواطنين بسبب تخفيف قيود التباعد الاجتماعى والعطلة الصيفية.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل 105507 حالات جديدة بكوفيد-19، من بينها 484 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالى عدد الحالات إلى 20489128 حالة.

وكان هذا هو اليوم السادس على التوالى الذى تتجاوز فيه الحصيلة اليومية حاجز 100 ألف إصابة، منذ تسجيل 111758 إصابة يوم الثلاثاء ارتفاعا من 44654 حالة مسجلة فى اليوم السابق له.

ولكن حصيلة اليوم الأحد تراجعت الإصابات الأخيرة بمقدار طفيف عن 110666 حالة تم الإبلاغ عنها السبت.

وقالت الوكالة إنه تم تسجيل 27 حالة وفاة ناجمة عن كوفيد-19، انخفاضا من 45 حالة وفاة مسجلة بالأمس، وبذلك ارتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 25263، وبلغ معدل الوفيات 0.12%.

وذكرت الوكالة أن عدد الحالات الخطيرة تراجع إلى 297 مريضا، بانخفاض قدره 16 مريضا عن اليوم السابق.

ومن بين 105023 حالة عدوى محلية تم الإعلان عنها اليوم الأحد، أبلغت سيئول عن 18342 حالة، وسجل إقليم "كيونغكي" المحيط بالعاصمة 26,242 حالة إصابة، وسجلت مدينة "إنتشون" الساحلية الغربية 5545 إصابة.

وقد وصلت كوريا الجنوبية، التى يبلغ عدد سكانها 51.6 مليون نسمة، إلى حاجز 20 مليون إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي، بعد عامين ونصف العام من الإبلاغ عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 فى 20 يناير 2020.