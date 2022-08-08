وظائف شركة الاتصالات السُّعُودية stc التخصصات المطلوبة والرابط الإلكتروني للتقديم 1444

تم الإعلان عن وظائف شركة الاتصالات السُّعُودية stc التي تعد من أهم شركات الاتصالات داخل المملكة العربية السُّعُودية فهي تعمل على إتاحة الكثير من الخِدْمَات للأفراد السعوديين في تخصص الاتصالات فقد أعلنت الشركة على الموقع الإلكتروني الخاص بها عن وجود وظائف إدارية خالية وذلك في العديد من المجالات المختلفة، وقد قامت الشركة بالإعلان عن المعايير المطلوبة للالتحاق بهذه الوظائف.

خطوات التقديم لوظائف stc

في البداية عليك الذَّهاب إلي الرابط الإلكتروني الخاص بالشركة السُّعُودية stc.

ثم كتابة جميع البيانات المطلوب منك إدخالها في الخانات المخصصة.

بعد الانتهاء من ملء الحقول ثم مراجعتها، وتقديم الطلب.

وظائف شركة الاتصالات السُّعُودية

هناك مجموعة من الوظائف الخالية التي الإعلان عنها بواسطة هذه الشركة التي تتمثل في الآتي:

تم الإعلان عن وجود وظيفة اختصاصي محاسبة شاغرة.

وظيفة خبير استثمار رئيسي.

يوجد وظيفة كبير اختصاصي مراقبة مالية.

وظيفة مدير تطوير برامج.

شروط شركة الاتصالات السُّعُودية اختصاصي محاسبة

هناك مجموعة من المعايير التي لابد ان تتوافر في المتقدم للالتحاق بهذه الوظائف التي تتمثل في الآتي:

لابد أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل دراسي مناسب للوظيفة وهي شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة والمالية.

كذلك يجب أن يكون لديه خبرة في المجال لا تقل عن 4 إلى 6 سنوات وأن يكون لديه خبرة في تخصص المحاسبة.

تخصص التِقَانَة أو تخصص الاتصالات اللاسلكية والسلكية أو كلاهما ولابد أن يعرف اللغة الإنجليزية درجة متوسطة.

متطلبات وظيفة خبير الاستثمار الرئيسي

لابد أن يكون المتقدم للالتحاق بالوظيفة حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدراة الأعمال ولابد أن يكون خبرة ما بين 5 إلى 8 سنوات.

أن يكون المتقدم لديه خبرة في تخصص الاستراتيجية والتنمية والاستثمار في مجال الاتصالات بالإضافة إلى ضرورة إتقان اللغة الإنجليزية.

شروط الالتحاق بوظيفة كبير اختصاصي مراقبة مالية