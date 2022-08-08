عقوبات الضمان الاجتماعي الجديد 1444 وزارة الموارد البشرية “توضح” أسباب تعليق معاش الضمان

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن عقوبات الضمان الاجتماعي الجديد بعد أطلاق موعد الصرف لعدد كبير من المراحل الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي للأفراد المستحقين الجدد والأفراد المستفيدين القدامى والذين قاموا بالتسجيل بواسطة منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتقديم في نظام الضمان.

عقوبات الضمان الاجتماعي الجديد

يتم المعاقبة بواسطة نظام الضمان الاجتماعي بمبلغ لا يفوق 5000 ريال سعودي أو المعاقبة بالسجن مدّة لا تفوق 3 أشهر وذلك لكل عائل حصل على معاش الضمان، ولم ينفقه على تابعيه من أفراد أسرته.

وتقوم وزارة الموارد بالحصول على البلاغات وتحويلها إلى هيئة الضبط الخاصة بهذه البلاغات.

المعاقبة بمبلغ لا يفوق عن 10 ألف ريال سعودي أو المعاقبة بالسجن مدّة لا تفوق عام كامل لكل فرد حصل على معاش الضمان

دون وجه حق.

وإذا طبق على الفرد أحد العقوبات السابقة، وقام بجريمة أخرى فيتم تطبيق العقوبة الأشد عليه.

أسباب تعليق معاش الضمان الاجتماعي الجديد

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن عوامل تعليق المراحل المالية لصرف معاش الضمان الجديد للأفراد المستحقين الجدد، والأفراد المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي بواسطة منصة الدعم والحماية الاجتماعية “sbis.hrsd.gov.sa”، وتتمثل هذه الأسباب في الآتي:

يتم تعليق المراحل المالية لصرف معاش الضمان الاجتماعي في حالة وجود رَقَم آبيان خاطئ.

كما أنه في بعض الحالات يتم إيقاف المراحل المالية لصرف المعاش مع وجود رَقَم آبيان صحيح وفي هذا الوضع يحق للفرد تقديم شكوى مالية عن طريق الدخول إلى منصة الدعم والحماية.

بعد تعديل البيانات البنكية الخاصة بالفرد المستحِقّ في نظام الضمان لابد من تقديم بلاغ للوزارة في مدّة 15 يوم من تاريخ التجديد للبيانات بواسطة الدخول إلى منصة الضمان، والإبلاغ عن رَقَم الآبيان الجديد.

من ناحية أخرى قامت الوزارة بالإعلان أن الحسابات البنكية الخاصة بالمسجلين في نظام الضمان حتي يتم بحثها بشكل دقيق بالإضافة إلى التأكد من صحة الآبيان البنكي، تستغرق وقت، ويجب عني الأفراد التحلي بالصبر لأن عملية التحقق من قبل الجهات المعنية تستغرق مدة من حتي يتم التحقق التام.