نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن وافد برقم الحدود الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عدد من الخدمات والتي من أهمها خدمة الاستعلام عن وافد برقم الحدود الجوازات؛ وذلك من أجل التعرف على كافة البيانات التي تخص ذلك الشخص، ويكون ذلك وفقًا لعدد من الخطوات التي عليك اتباعها، لذا نقدم لكم هذه الخطوات وكل التفاصيل التي تخص ذلك من خلال السطور القادمة.

الاستعلام عن وافد برقم الحدود الجوازات

يمكنك الاستعلام عن وافد من خلال الخطوات التالية ولكن هذه الخطوات تلزم وجود رقم الجواز الخاص بهذا الشخص، وذلك كما يلي:

قم على عنوان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.

ادخل على كلمة خدمات الموجودة على الصفحة الرئيسية للبوابة.

اضغط على الخدمات الاستعلامية.

اضغط على موظف وافد.

قم بالنقر على البدء في الخدمة.

اكتب رقم الجواز الخاص بالموظف الوافد.

اختار من بين الجنسيات جنسيته.

اكتب رقم التحقق الظاهر أمامك.

انقر على الاستعلام.

استعلام عن موظف وافد عبر الجوال

هناك العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة من أجل التعرف على الموظف الوافد، فقد أتاحت الوزارة طريقة مثالية سريعة أيضًا للتعرف على موظف وافد والوصول إلى جميع البيانات الخاصة به، ويمكن ذلك بالطريقة التالية:

قم بالاتصال على الرقم 19911.

ستطلب منك الخدمة إدخال رقم الإقامة الخاصة بالوافد فقم بكتابتها.

كما يمكن أن يطلب منك رقم الحدود.

ستصلك رسالة نصية تحتوي على كافة البيانات أو يرد عليك أحد ممثلي خدمة العملاء.

استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

في حالة وجود رقم الإقامة عليك القيام بالخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى خدمة الاستعلام عن موظف وافد.

قم بكتابة رقم الإقامة الخاصة بالوافد صحيحة.

اختار جنسية الوافد.

اكتب الرمز الذي أمامك للتأكد من كونك إنسانًا بشريًا.

قم بالذهاب على أيقونة البحث لتظهر لك كافة البيانات التي تحتاج إليها.

في نهاية مقال الاستعلام عن وافد برقم الحدود الجوازات فقد أوضحنا لكم طريقة بسيطة ومميزة للتعرف على البيانات الكافية عن الموظف الوافد، كما قدمنا لك التعرف على بيانات الوافد من خلال الاتصال برقم الهاتف الذي أوضحناه، كما قدمنا طريقة الحصول على البيانات من خلال وجود رقم الإقامة الخاصة بالوافد.