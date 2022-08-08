نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد الآن … حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 الجديدة من وزارة الموارد البشرية وكذلك الشروط وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور، هو الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية للسماح للمواطنين بتقييم قيمة استحقاقات الدعم، فضلاً عن أن برنامج الضمان الاجتماعي يعمل على تقديم الدعم المادي والإنساني إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444

تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية المواطنين السعوديين المؤهلين للحصول على المساعدة التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي المطور، الحق في الوصول إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور بعد استيفاء جميع الشروط التي تكون عبر منصة الدعم والبوابة الاجتماعية، يقوم المستفيد بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابه على منصة الحماية الاجتماعية والدعم والنقر على حقل “تسجيل الدخول“، واستخدم رابط حاسبة الضمان الاجتماعي 1443 التي تم تطويرها على الموقع لحساب التكلفة المقدرة للمساعدة التي ستتلقاها عندما تصل إلى تاريخ تسليم مساعدة الضمان الاجتماعي.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444

دخل مخطط الضمان الاجتماعي المطور 1444 حيز التنفيذ في 20 نوفمبر 2021 من العام الماضي، ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن صدور المخطط الجديد بالمرسوم الملكي رقم 32 / م، ودخلت حيز التنفيذ في 19 نوفمبر 2020، حيث يهدف هذا النظام الجديد إلى إعادة توجيه المساعدة التي تقدمها الحكومة للوصول إلى المواطنين الأكثر استحقاقا، ويحتوي النظام الاجتماعي 1444 المطور على 26 مادة مقسمة إلى 6 فصول:

الفصل الأول : التعريف والغرض.

: التعريف والغرض. الفصل الثاني : عرض وتحديد احتياجاتك.

: عرض وتحديد احتياجاتك. الفصل الثالث : باب في آليات الحسابات والقوانين.

: باب في آليات الحسابات والقوانين. الفصل الرابع : الفئات والمؤهلات.

: الفئات والمؤهلات. الفصل الخامس : باب في العقوبة.

: باب في العقوبة. الفصل السادس: الفصل العام.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتطوير الموقع الرسمي لنظام الضمان الاجتماعي على الإنترنت لمساعدة المواطنين السعوديين المدعومين من قبل نظام الضمان الاجتماعي لمعرفة نظام الضمان الاجتماعي 1444، والمبلغ التقريبي للمعاش السنوي المتوقع استلامه بحلول تاريخ الاستحقاق، وتوزيع الدعم على عدد من المعايير التي وضعتها حاسبة الضمان الاجتماعي في الاعتبار، وأهم هذه المعايير، إذا تم تحديدها حسب حجم الأسرة، ومتوسط ​​دخل الأسرة، وعمر الأسرة، حيث إن نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444 يعتمد على توزيع الدعم من تقسيم الفئات ذات الصلة إلى شرائح مختلفة وفق المعايير المذكورة.

الضمان الاجتماعي المطور حاسبة الدعم

يمكن للمواطنين السعوديين الذين يرغبون في الاطلاع على أبواب وتفاصيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد الوصول إلى رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث إن مجلس الوزراء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) هـ بتاريخ 4 أبريل 1442، والمرسوم الملكي رقم (211) بتاريخ 2 أبريل 1442 هـ بتاريخ 20 نوفمبر 2021 هـ، ساري المفعول، ووزارة الإنسان، هذا وقد منحت الموارد والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444 فرصة الاستفادة من المساعدة الحكومية المقدمة.

آلية حاسبة الضمان الاجتماعي 1444

توفر حاسبة الضمان الاجتماعي 1444 التي تم تطويرها تقديرًا لتكلفة الدعم المشروع الذي سيحصل عليه المواطنون السعوديون المستفيدون من النظام بموجب القواعد والإدارة المحددة في نظام الضمان الاجتماعي المطور، ويمكن تلخيص ذلك على النحو التالي:-

يتم احتساب مبلغ المعاش المدفوع لفرد أو عائلة مستقل عن طريق جمع قيم الدخل التي يتلقاها جميع أفراد الأسرة، وتقسيمها على 2، وإضافة النتيجة إلى إجمالي الدخل الذي تحصل عليه الأسرة.

تتم مقارنة النتائج السابقة مع الحد الأدنى من الأقساط الشهرية المحسوبة وفقًا لعدد أفراد الأسرة (R1،100 للأفراد المستقلين و R550 لكل فرد من أفراد الأسرة).

يتم احتساب الحد الأدنى المقدر للمعاش بحيث يساوي الحد الأدنى المقدر للمعاش الأساسي للمستقلين والأرباح، مع إضافة زيادة لكل أسرة بحيث لا يتجاوز الاستحقاق المشترك الحد الأدنى المحسوب للمعاش.

وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى الأساسي للمعاش يتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء السعودي، بالتشاور مع وزارة المالية والاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك يُحدد مبلغ المعاش اعتبارًا من الشهر التالي، وقرار بقبول طلب المواطن.

طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم المقدم للتسجيل في النظام المطور الذي بدأ في قبول الطلبات الجديدة اعتبارًا من يوم السبت 20 نوفمبر 2021، وجاء التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور على النحو الآتي:-

انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة الدعم والضمان الاجتماعي.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، وحدد حقل تسجيل جديد إذا لم يكن لديك حساب سابق.

يرجى ملء التفاصيل المطلوبة بدقة، بما في ذلك:

رقم التعريف المدني.

تاريخ ميلاد المواطن (الهجرة). رقم الهاتف الخلوي للمواطن.