التفويض على تأشيرة إلكترونيا عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa

صرحت وزارة الخارجية التابعة للمملكة العربية السعودية خدمة التفويض على تأشيرة إلكترونية، لتسهل على المواطنين إجراء جميع خدماتهم دون الذهاب إلى أي جهة حكومية ويتم إهدار الوقت، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم بعض الخطوات اللازمة للتقديم على تفويض إلكتروني دون بذل جهد كبير خلال السطور القادمة

التفويض على تأشيرة

يرغب صاحب العمل معرفة كيفية الاستفادة من خدمة التفويض التي أعلنت عنها وزارة الخارجية السعودية، حتى يقوم بإرسال جميع مستندات العمل الخاصة به إلى السفارة دون أن تذهب بنفسك، لذلك يلزم عليك إتباع كافة الخطوات التالية:

أولا ادخل على رابط الموقع الرسمي الخاص بمنصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية.

بعد ذلك أختار خدمة التفويض على تأشيرة.

ثم يتم الدخول على أيقونة تقديم.

بعد ذلك يتم قراءة كافة الشروط المطلوبة.

ثم نقوم بالدخول على كلمة موافق.

بعد ذلك أدخل رقم الصادر في المكان المخصص لذلك.

ثم قم بتحديد مكان القدوم.

بعد ذلك قم بإدخال رقم السجل المدني.

ثم يتم كتابة الرمز المرئي الظاهر في الصورة.

بعد ذلك يتم اختيار كلمة بحث.

طريقة تفويض تأشيرة عمل من منصة التأشيرات

في البداية يجب عليك فتح الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لمنصة التأشيرات.

بعد ذلك نقوم باختيار خدمات الأعمال والجهات.

ثم قم بالدخول على أيقونة التقديم الموجودة أسفل خدمة التفويض على تأشيرة.

بعد ذلك أكتب البيانات المطلوبة وتتمثل في رقم السجل، جهة القدوم، رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك على الشاشة.

ثم قم باختيار أيقونة بحث.

بعد ذلك سوف يظهر لك مباشرةً بعد هذه الخطوات جميع التفاصيل عن التأشيرة.

ثم يتم الدخول على أيقونة إضافة تفويض.

بعد ذلك يتم كتابة المكتب الذي تريد تفويضه، وأيضًا كتابة الترخيص الذي يتبع هذا المكتب.

ثم املأ بيانات الدفع التابعة للبطاقة الإلكترونية الخاصة بك وتتمثل في رقم البطاقة، الدفع، الاسم، رمز الحماية، تاريخ الانتهاء.

بعد ذلك يتم الدخول على أيقونة الدفع.

يتم الضغط على كلمة إرسال إلى البنك

بعد ذلك سوف تصلك رسالة نصية على هاتفك المحمول بها رمز التحقق.

يتم إدخال رمز التحقق على الموقع.

بعد ذلك يتم اختيار إرسال.

بعد تلك الخطوات السابقة سيظهر لك صفحة جميع البيانات الخاصة بالدفع والتي تشير أن العملية قد تمت بنجاح.

في ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح كيفية الاستفادة من خدمة التفويض على تأشيرة التي أتاحتها وزارة الخارجية التابعة للمملكة العربية السعودية، لتسهل على المواطنين أصحاب الأعمال إرسال جميع مستنداتهم إلى السفارة مباشرةً دون التوجه إليها ويتم إهدار الوقت.