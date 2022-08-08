موعد مباراة ليفربول القادمة وجدول المباريات في الدوري الإنجليزي

بدأ المارثون الكروي داخل انجلترا يوم الجمعة الموافق 5 من شهر 8 لسنة 2022، ومن المقرر أن تفوق نسبة المنافسة على الموسم الماضي، والذي انتهى في الأنفاس الأخيرة ما بين مان سيتي وليفربول، حيث حقق مان سيتي اللقب بعد معاناة كبيرة، وأصبح عشاق فريق ليفربول يبحثون باستمرار عن موعد مباراة ليفربول القادمة بعدما بدأ مشوار الفريق في الدوري لهذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول القادمة

إليكم أبرز التفاصيل عن موعد مباراة ليفربول القادمة بالشكل الآتي:

سيواجه فريق ليفربول على ملعبه فريق كريستال بالاس يوم الاثنين الموافق 15 من شهر 8، وذلك في تمام الساعة 9.

ففريق ليفربول جاء بعد تعادل مثير وافتقاده لنقطتين في أولى مبارياته بعد أن واجه فريق فولهام الصاعد حديثًا للدوري، فأسفرت النتيجة عن هدفين مقابل هدفين.

وستكون هذه المباراة صعبة على ليفربول، وذلك بسبب أن كريستال بالاس جاء بعد هزيمة على يد فريق ارسنال بهدفين مقابل لا شيء.

كما حقق لاعبنا المصري محمد صلاح رقم قياسي جديد، وذلك بعد أن سجل في المباراة الافتتاحية السادسة له على التوالي.

أهم مباريات ليفربول القادمة بالدوري الانجليزي

إليكم القائمة المخصصة لمباريات ليفربول في الموسم الجديد للدوري بالصورة الآتية:

سيكون هناك مواجهة مثيرة سيشهدها فريق ليفربول مع مان يونايتد على ملعب اليونايتد، وذلك في يوم 22 من شهر 8 في تمام الساعة 9.

وفي الجولة الرابعة سيواجه ليفربول فريق بورنموث في يوم 27 من شهر 8 في تمام الساعة 4

ثم يستضيف ليفربول خصم عنيد وهو نيوكاسل يوم 31 من شهر 8 في تمام الساعة 9.

وهناك ديربي قوي آخر في انتظار ليفربول في الجولة السادسة أمام فريق ايفرتون يوم 3 من شهر9 في تمام الساعة 1 ونصف.

إلى هنا نكون قد تناولنا بالتفصيل موعد مباراة ليفربول القادمة، وعلى حسب ما تم ذكره من قبل خبراء التحليل، ففريق ليفربول سيتأثر بعض الشيء برحيل ساديو مانيه، وذلك ظهر بصورة كبيرة في أولى مباريات الفريق مع فولهام، فعشاق ليفربول ينتظرون تحقيق بطولة الدوري هذا الموسم، لكن من الواضح أنه سيواجهون بعض الصعاب خلال عملية المنافسة على اللقب.