نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد الآن … رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 من وزارة الموارد البشرية وكذلك الشروط والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، هو أهم البرامج التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية، وهو سهل للغاية ومناسب للمواطنين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية في ظل ظروف معينة، وتقدم هذه المقالة قدرًا كبيرًا من المعلومات المفيدة والفريدة من نوعها حول الضمان الاجتماعي، ويصف كيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي للمطور

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

تم توفير رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2022 بعد الإعلان الرسمي عن تفعيل رابط الموقع الجديد لتحقيق الهدف المهم للغاية المتمثل في مساعدة العديد من الفئات المحتاجة، وتقديم الزكاة وتحسين نوعية الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى توفير مستوى معيشي مناسب لهذه الشرائح من المجتمع، تقدم المملكة رقم ضمان اجتماعي مجاني وموحد بالسعودية وجميع شروط الزواج والأرامل والمطلقات وغير المتزوجات تم استحداثها وفق الآلية الجديدة.

الضمان الاجتماعي استعلام

يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن روابط متقدمة للتسجيل في الضمان الاجتماعي للتسجيل وتلقي المساعدة المالية المقدمة وتلقي معاشات الضمان الاجتماعي المقدمة من وزارة الموارد البشرية، ويتبع المتقاعدون التعليمات التي وضعها البرنامج فيما يلي جميع الخطوات التي توفرها منصة وروابط الضمان الاجتماعي المطور.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك الانضمام إلى ضمان 1444 المطور حديثًا باتباع بعض خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني، وإجراءات التسجيل على النحو التالي:-

انتقل إلى الصفحة الرسمية لموقع الضمان وانقر فوق رمز التسجيل الجديد.

املأ الحقول الفارغة التي تظهر أمامك: حقل الهوية، حقل رقم الهاتف المحمول، التواريخ الهجرية والميلادية.

قم بإنشاء كلمة مرور وقم بتأكيدها عن طريق إدخالها مرة أخرى في نفس الحقل بنفس الطريقة.

بعد ذلك، بعد قراءة جميع البنود والشروط التي تظهر أمامك بعناية، تحتاج إلى إدخال رمز التحقق، والنقر فوق كلمة “التزام”، ثم النقر فوق كلمة “تسجيل الدخول”.

يتم إرسال رمز التحقق إلى هاتفك المحمول. أدخله ثم انقر فوق كلمة المصادقة بعد ذلك بوقت قصير، ستتلقى إشعارًا بأن عملية التسجيل قد اكتملت بنجاح.

أدخل كلمة المرور والمعرف الخاص بك وانقر فوق رمز تسجيل الدخول لتسجيل الدخول إلى منصة الدعم.

انقر فوق الزر (انتقل إلى ملف مدمج).

الرجاء إدخال المعلومات الشخصية التالية (تاريخ الميلاد، رقم الهاتف المحمول الذي يبدأ بـ 05، عنوان البريد الإلكتروني، الهوية).

بعد ذلك أدخل اسمك، واسم الأب، واسم الجد، والعمر، والجنس، والبنية الأسرية، والحالة، والجنسية، وأجب على جميع الأسئلة المطروحة.

أدخل معلومات السكن الخاصة بك، وهذه معلومات العنوان لاسم المنطقة والشارع والحي ورقم المبنى والرمز البريدي ونوع المنزل وصندوق البريد.

اكتب جميع بيانات الدخل الشهري الشخصي. يمكن أن يكون هناك العديد من أنواع الدخل الشهري المختلفة، مثل الراتب الشهري، والمشاريع الخاصة، والدعم الحكومي، والنشاط التجاري، والتحويلات الجارية، والعقارات، وما إلى ذلك، ثم تحتاج إلى النقر فوق دخل جديد.

في حالة وجود دعم اضغط على كلمة دعم جديد وأجب عن مبلغ الزكاة الثاني لصرف الزكاة.

ثم انتقل إلى الخطوة التالية وهي إدخال جميع البيانات المتعلقة بتعليمك ومؤهلاتك وأخيراً كتابة الدرجة التي حصلت عليها.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

هناك معايير وشروط معينة وضعتها الحماية الاجتماعية تم تطويرها لأولئك المؤهلين للتبرع، ولمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً لهذه الشروط، يجب عليك قراءة الشروط التالية:-

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية للعام الحالي والعام السابق لحين ضمانها.

أن تكون مواطناً سعودياً وبعض الفئات مستثناة من الضمان. كما تم استبعاد (المطلقات من زوجات سعوديين وأرامل مع أطفال سعوديين) وأبناء المطلقات وأرامل الأزواج غير السعوديين.

الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) والأرامل مع الأيتام.

يجب أن يكون الدخل الشهري المقدر للفرد أو الأسرة أقل من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المحسوب هذا هو 1،100 ريال سعودي لأصحاب الأسرة و 550 ريال سعودي لكل منهم.

يجب على المواطنين استيفاء معايير ملكية واستخدام العقارات المحددة في المرسوم.

لا يجوز للمقيمين العيش في مراكز سكنية تسيطر عليها الدولة.

لا تكن من أصحاب الأملاك أو الثروات أو الأصول القيمة، ولا تملك أكثر من سيارة واحدة.

استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بالتعليم والصحة وتخطيط التوظيف والمؤهلات وفقًا لمنصة التوظيف المعتمدة.

نظام الضمان الاجتماعي

قدمنا ​​سابقاً كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المتقدم في العام الجديد 1444 هـ، وهنا سنخبرك ما هو نظام الضمان الاجتماعي المتقدم، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتحسين مستوى معيشتهم إدارة الموارد البشرية التي تقدم الدعم المالي من الدولة لتسهيل الأمر وتبسيطه للمواطنين السعوديين، كما وفر وسيلة للتسجيل الإلكتروني من خلال رابط رسمي على صفحة الضمان الاجتماعي المطور.

طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد

تعتبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور وتسجيل الضمان الاجتماعي المطور مصدر قلق لجميع المواطنين السعوديين ذوي الدخل المنخفض، ويتم شرح طريقة الحساب على النحو التالي:-

يتم تحديد مبلغ معاش الكفيل بجمع الدخل الشهري للأسرة.

يتم خصم 50٪ من دخلك الشهري وإضافته إلى إجمالي الدخل غير المكتسب، باستثناء برامج المساعدة والإعاقة.

ثم يقارن إجمالي الدخل مع الحد الأدنى للأسرة وهو 1100 ريال لكل أسرة و 550 ريالًا لكل فرد من أفراد الأسرة.

عقوبة الضمان الاجتماعي المطور

التسجيل الاجتماعي المتطور له العديد من المزايا، ولكن له أيضًا عواقب وخيمة، حيث تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 10000 ريال أو السجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وهي على النحو الأتي:-