بدأ عشاق فريق ارسنال على مستوى العالم في متابعة فريقهم خلال هذا الموسم وانتظاره في أن يتواجد في المنافسة بشكل قوي، ويتواجد في المراكز الأربع الأولى، كي يتواجد في دوري الأبطال، حيث انهى أرسنال الموسم الماضي في المركز الخامس في الأنفاس الأخيرة، وبناء على ذلك سنقوم بعرض كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسنال القادمة في الدوري، وذلك بعد أن بدأ المارثون الكروي في يوم 5 من شهر 8.

موعد مباراة أرسنال القادمة في الدوري

قد بدأ فريق أرسنال بداية مميزة في الجولة الأولى من الدوري، وذلك بعد أن هزم فريق كريستال بالاس داخل أرضه بهدفين مقابل لا شيء، وإليكم موعد مباراة أرسنال القادمة بالشكل الآتي:

سيواجه أرسنال في الجولة الثانية خصم قوي على ملعب الإمارات، وهو فريق ليستر سيتي يوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر 8 أغسطس في تمام الساعة 4.

وأكد خبراء التحليل بأن فريق أرسنال هذا الموسم سيكون أكثر قوة خلال هذا الموسم بالتحديد، وذلك بعد الإمدادات الجديدة التي تحصل عليها من فريق مان سيتي، حيث تحصل على خيسوس، وزينشينكو، وذلك بالإضافة للاعبين المميزين داخل الفريق.

مباريات الأرسنال القادمة في الدوري الانجليزي

إليكم القائمة الخاصة بمباريات أرسنال خلال هذا الموسم بالشكل الآتي:

سيواجه الأرسنال بالجولة الثالثة فريق بورنموث يوم 20-8 في تمام الساعة السادسة ونصف.

بينما سيواجه في الجولة الرابعة فريق فولهام الصاعد حديثًا يوم 27-8 في التمام الساعة السادسة ونصف.

وفي الجولة الخامسة سيواجه فريق استون فيلا يوم 31-8 في تمام الساعة 8 ونصف.

بينما سيحل ضيفًا على فريق مان يونايتد في الجولة السادسة يوم 4-9 في تمام الساعة الخامسة ونصف.

وينتظره مباراة قوية مع ايفرتون في الجولة السابعة يوم 11-9 في تمام الساعة الثالثة.

وفي الختام نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول موعد مباراة أرسنال القادمة في الدوري، وأهم مبارياته بالجولات القادمة في الدوري، ومن المنتظر من هذا الفريق خلال هذا الموسم بأن يختتم الدوري في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال.