نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات جدارة للتقديم في الوظائف الحكومية 1444 في المقال التالي
يعتبر نظام جدارة واحدًا من أهم الأنظمة التي قدمتها المملكة السعودية من أجل التقديم على الوظائف المتاحة للأفراد، هذا وقد سجل بالفعل في النظام عدد من الأفراد في وقت سابق؛ إلا أنه تم إصدار تصريح بطلب تحديث بيانات جدارة وهذا ما سنقوم بعرضه عليكم من خلال موقعنا؛ حيث نقدم لكم الخطوات اللازم اتباعها لتحديث البيانات بكل بساطة.
تحديث بيانات جدارة
طلبت وزارة الخدمة المدنية من الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل بالفعل في نظام جدارة للتوظيف أن يتوجهوا إلى تحديث بيناتهم من جديد حتى يسهل أمر الوصول إلى الوظائف وإلى الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم في هذه الوظائف، لذا قررنا عرض خطوات تحديث البيانات فيما يلي:
- ادخل على برنامج جدارة من خلال الرابط الخاص بمنصة مسار
- اكتب بيانات تسجيل الدخول التي سجلت بها من قبل.
- في حالة نسيان الرقم السري قم بالضغط على فقدان كلمة السر واتبع التعليمات إلى
- أن تصلك رسالة على رقمك المسجل على المنصة والتي بها رمز تفعيل؛ فقم بكتابته واضغط موافق.
- غير كلمة السر الخاصة بك، ثم أعد كتابتها في مكانها المناسب ليصل إلى بياناتك المسجلة على الموقع.
- اضغط على تحديث البيانات.
- أجب على الاستفسارات المقدمة من البرنامج.
- قم بتغيير البيانات التي تحتاج إلى تغيير.
- اختار ايقونة الحفظ.
مميزات نظام جدارة
نظام جدارة من الأنظمة التي تتمتع بالعديد من المميزات، والتي منها ما يلي:
- من خلال نظام جدارة يستطيع المتقدم على الوظيفة تحديث بياناته أولًا بأول.
- يمكنك الإطلاع من خلال نظام جدارة على جميع المفاضلات السنوية والخطط التي تجري على مدار العام.
- نظام جدارة يعمل على التأكد من البيانات المدخلة فور تعديلها.
- يساعد النظام في التعرف على كافة المعلومات التي تقدم على الوظيفة.
- يمكن التواصل مع الوزارة من خلال التواصل الإلكتروني مما يسهل الأمر على المتقدم.
في نهاية مقال تحديث بيانات جدارة فقد قدمنا لكم طريقة التقديم البسيطة من خلال بعض الخطوات التي عليك القيام بها، كما قمنا بعرض أهم المميزات التي يمتاز بها نظام جدارة والتي من أهمها تسهيل التواصل بين المواطن والوزارة.
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