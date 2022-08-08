زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة روسية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 117 كيلومترًا إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على جزيرة شيكوتان وعلى عمق 25 كيلومترا" .

مشيرةً إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.