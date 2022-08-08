وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إلى أن بايدن (79 عامًا) توجه إلى مسقط رأسه بمدينة شاطئ ريهوبوث فى ولاية ديلاوير، اليوم الأحد، بعد حصوله على تصريح السفر، كما أنه من المقرر أن يزور المدن التى دمرتها الفيضانات فى ولاية كنتاكى مع السيدة الأولى جيل بايدن، غدا الاثنين.
وأوضحت الصحيفة أن بايدن حصل على نتيجة اختبار إيجابية بإصابته بفيروس كورونا خلال يوليو الماضي، ثم ظهرت النتيجة سلبية بعد خمسة أيام من العلاج المضاد للفيروسات، إلا أنه بعد بضعة أيام ظهرت النتيجة إيجابية مرة أخرى فيما تم وصفه بحالة "ارتداد" استمرت لمدة أسبوع، وكان أول اختبار سلبى له بعد الارتداد أمس السبت.
من جانبه، قال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور فى مذكرة، يوم الأحد، إن بايدن يمكنه إنهاء عزلته و"العودة بأمان إلى الانخراط مع العامة والسفر" بعد اختباره السلبى لليوم الثانى على التوالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يتوجه إلى مسقط رأسه بمجرد حصوله على تصريح السفر بعد تعافيه من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.