هل يُصرف المعاش الإضافي لحساب المواطن بأمر ملكي قبل يوم 10 وفق الشهر المنصرم؟

بعد أن قام الملك سلمان بإصدار القرار بالسعودية بإعادة التسجيل بحساب المواطن، وإيداع المعاش الإضافي لحساب المواطن، بدأ الكثيرين يتساءلون عن المدة الخاصة بدراسة الأهلية، ولاسيما بعد أن كان هذا الدعم قد تم إيقافه سنوات، وبالتالي فهو من أهم الأشياء بالنسبة للكثيرين، إذ أنه يوفر لهم دعماً مادياً بشكل شهري، يساعدهم في الحصول على الأشياء التي يحتاج إليها، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنجيب لكم عن سؤال كم مدة دراسة الأهلية حساب المواطن.

المعاش الإضافي لحساب المواطن

وفق الأوامر الملكية فأنه يتم نزول الراتب الإضافي لحساب المواطن بالتزامن مع إيداع الراتب يوم 10 أغسطس، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن تقديم صرف الدعم الإضافي، وأبان البرنامج أن مدة الدراسة للأهلية الخاصة بحساب المواطن تكون بالشهر الذي يلي التقديم، إذ أنه عادة الأشخاص الذين يقدمون قبل إتيان اليوم العاشر بالشهر يتم دراسة أهليته للصرف مع الدفعات الجديدة، بعد أن يتم التحقق بشكل كامل من استحقاق الشخص لهذا الدعم، فمدة دراسة الأهلية بحساب المواطن للأشخاص الذين يرغبون في التسجيل الجديد تصل حتى شهر.

شروط حساب المواطن

لقد تم السماح بإعادة الفتح لباب التسجيل لدعم حساب المواطن، ولكن هناك بعض الشروط التي تكن لازمة حتى يستطيع الشخص أن يحصل على الدعم، وإليكم تلك الشروط وهي كالآتي:

ضرورة كون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية.

يستثنى من الشرط الخاص بالجنسية لأبناء المواطنة السعودية من الزوج الغير السعودي أو من الزوج السعودي والزوجة الغير سعودية. بالإضافة للأشخاص الذين يحملون بطاقات التنقل.

ضرورة كون الشخص المتقدم مقيم بالسعودية دائماً.

عمر متقدم لا يكون أقل من 35 عام.

عدم كون المتقدم مقيماً بأي دور إيواء يتبع السعودية.

ألا يكون الشخص مالكاً لأي أصول تكن قيمتها عالية.

عدم تواجد أي سجل تجاري باسم الشخص المتقدم.

الاستعلام عن الأهلية لدعم حساب المواطن

بإمكان الأشخاص القيام بالاستعلام عن الأهلية الخاصة بحساب المواطن، وهذا عبر الاتباع لبعض الخطوات التي تساعد في ذلك وهي كالآتي: