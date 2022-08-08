نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تم تأجيل الدراسة بالسعودية بأمر ملكي لعام 1444 وتعديل التقويم الدراسي 2023 الجديد؟ التعليم توضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أيام قليلة سيبدأ العام الدراسي 1444 بالسعودية، فهل خبر تأجيل الدراسة صحيح 2022؟ تزامناً مع ابتداء العام الدراسي بدأت الإشاعات والتساؤلات تنتشر، وهناك بعض الأشخاص يعتقدون بأن العام الدراسي سيتم إلغائه، أو أن الترم الثالث لن يكون موجوداً بالعام القادم، مما جعل تلك الفكرة محط اهتمام ونقاش بين أولياء الأمور وبدأت الطلاب في القلق والتساؤل عن هذا الأمر، ولقد خصصنا هذا المقال حتى نجيب لكم عن سؤال هل سيتم تأجيل الدراسة بالمدارس العام القادم 1444 أم لا.

هل تم تأجيل الدراسة بالسعودية بأمر ملكي؟

انتشرت أخبار متعددة بمواقع التواصل وضحت بأن الدراسة التي ستبدأ بعد أيام سيتم تأجيلها بعد المناقشات التي دارت حول الإلغاء للترم الثالث بالسعودية، ولكن تلك الأمور حتى الآن مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، ولم تذكر وزارة التعليم أي شيء يتعلق بهذا الأمر، إذ أنها صرحت من خلال الموقع هذا أنه لن يتم التأجيل للدراسة.

والعام الدراسي سيكون بموعده 28 أغسطس الأول من شهر صفر وأعلنت الوزارة عن التقويم كاملاً، وفي حال صدر أي قرارات أخرى فالوزارة دائماً ما تصرح عنها من خلال مؤتمر صحفي أو عبر صفحتها بمنصة تويتر، وحين الإعلان عن مثل هذه الأمور سنوافيكم بالتفاصيل.

موعد العودة للدراسة بالعام القادم

حتى وقتنا هذا ميعاد العودة للدراسة بالعام القادم داخل السعودية سيكون مثلما هو بتاريخ 28 أغسطس الأول من شهر صفر ولم يطرأ عليه تغيير، ولقد أجابت الوزارة عن كافة التساؤلات التي وردت بشأن التأجيل للدراسة والقيام بتمديد الإجازة الصيفية، وقالت بأن هذه الأمور لم تتخطى حد الشائعة.

كما أن الوزارة لم تتحدث عن هذا الأمر مطلقاً، الدراسة مثلما هي على نفس النمط الخاص بالعام الدراسي 1443، ولا سيما بأن الجميع لم يواجهوا مشكلة بعد أن تعودوا على النظام، كما أنه قد وضع التقويم 1444 لكي يوضحوا أهم التفاصيل والمواعيد الخاصة بالعام القادم وخطة السير.

ولم تفصلنا سوى أيام قليلة عن ميعاد ابتداء العام القادم 1444، إذ أن الوقت المتبقي هو عبارة عن 21 يوم، ويعود المعلمين بنفس اليوم الخاص بعودة الطلاب، أما الإداريين يسبقونهم بحوالي ستة أيام، إذ أنهم يعودوا 22 أغسطس الذي يوافق وقتها 24 محرم.