موعد نهائي صرف حساب المواطن 1444 للدفعة 47 في المملكة

ينتظر العديد من مستفيدين برنامج حساب المواطن السعودي التعرف الان على موعد إيداع الدفعة 57 لحساب المواطن هناك الكثير من المستفادين يبحثون عبر الأنترنت عن موعد الدفعة لحساب المواطن الجديده وتسائلون أيضا عن ذلك عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج وقامت إدارة البرنامج باعلامهم عن كافة الأمور التي تشغل بالهم، حيث سيتم إيداع مبلغ الدعم في الحساب الخاص بالمواطن لنطلعكم على أهم الأخبار حول هذا البرنامج.

موعد نهائي صرف حساب المواطن لعام 1444

أقرت الأدارة الخاصة بصفحة حساب المواطن عبر الفيس بوك وتويتر عن أسئلة المواطنين بخصوص صرف الدفعة 57 وأوضحت أن رواتب البرنامج يتم صرفها في العاشر من كل شهر ومن الممكن أن يتغير هذا اليوم من وقت إلى الآخر إذا جاء في يوم عطلة مثلا فقد يسبق ذلك بيوم أو يلحقه بيوم على أن يكون الموعد الرسمي لاطلاق حسابات المواطنين سيكون في العاشر من شهر أغسطس الحالي لعام 2022.

المستفيدين من حساب المواطن

سيكون موعد الصرف في العاشر من أغسطس ونود أن نعلمكم أيضا عدد إجمالي المستفادين من من برنامج حساب المواطن من الذين توفر فيهم الشروط لاستحقاق البرنامج يزيدون عن 10 مليون مواطن ومأتين ألف واوضح القائمين على البرنامج أن إجمالي المبالغ التعويضيه التي دفعت للمواطنين حوالي 25 مليون ريال سعودي باثر رجعي ليكون المبلغ التعويضي الذي حصل عليه المواطن حوالي 70 مليون ريال سعودي وإجمالي حساب الماطن الذي دفع يقرب من 123 مليار ريال سعودي.

تسجيل المستفيدين الجدد

أعلن حساب العنايه المسؤل والتابع لبرنامج حساب المواطن دعا جميع المواطنين ممن يرغبون في الإشتراك ببرنامج حساب المواطن ليتمكنون من الإستفادة براتب شهري يتم منحه للمواطنين، ويتم ذلك عبر التسجيل الإلكتروني في برنامج حساب المواطن من خلال موقع البرنامج الرئيسي وقد أعلن أن الموعد النهائي للتسجيل سيكون 13 من يوليو الفائت وهؤلاء هم من سوف ينظر البرنامج باستحقاقهم ليحصلون على دفعتهم الجديدة لتصرف قي شهر محرم الحالي طبقا للميعاد السابق تحديده، وقد تم هذا البرنامج بهدف توفير للمواطن حياة كريمة ورفع العبء عنه قليلا ولإعانته على الحياة في السعودية.