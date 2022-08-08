نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 57 لشهر محرم 1444 في حسابات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن موعد إيداع حساب المواطن في الدفعة 57 والتي من المقرر صرفها خلال شهر محرم 1444 الجاري، حيث يعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، وتحتوي قوائم المستفيدين منه على عدد كبير من المواطنين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم وتم قبولهم لاستحقاق تلك الدفعة، وذلك وفقا لقواعد ومعايير الاستحقاق التي وضعتها الحكومة السعودية من أجل تحقيق العدالة المجتمعية بالمملكة، وتحقيق الهدف من البرنامج وهو إيصال الدعم إلى مستحقيه دون غيرهم، حيث يتم إيداع المستحقات المادية لهم من خلال الحسابات البنكية الخاصة بهم وذلك لكي يتمكنوا من صرفها خلال الساعات التي تعقب إيداع الدفعة الجديدة.

متى إيداع الدفعة 57 من برنامج حساب المواطن

وكان القائمين على برنامج حساب المواطن قد اعلنوا عن تحديد موع ثابت يتم خلاله صرف مستحقات المستفيدين من الدعم، وذلك يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف ذلك اليوم عطلة رسمية بالمملكة يتم ترحيل موعد الصرف إلى أول يوم عمل، وبذلك فإنه من المقرر أن يتم إيداع الدفعة الخاصة بالشهر الجاري في يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 بالتقويم الميلادي والموافق 12 محرم 1444 بالتقويم الهجري.

وبعد أن يتم صرف الدفعة وإيداعها في حسابات المستفيدين سوف يتمكن جميع المواطنين من الحصول على مستحقاتهم من خلال البنوك المختلفة أو ماكينات الصرف الآلي الموجودة في جميع المدن السعودية، وذلك يكون فقط لمن استوفى شروط الأهلية وتم وضع أسمه ضمن قوائم المستفيدين من الدعم.

شروط الاستفادة من دعم حساب المواطن

ومن أجل أن يتم تحقيق الهدف المنشود من برنامج الدعم فقد قامت الحكومة السعودية بوضع عدد من الشروط والمعايير التي يجب أن تنطبق على المتقدم من أجل أن يتم قبوله ضمن قائمة مستحقي الدعم، وتلك الشروط كالآتي: