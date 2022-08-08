تعرف على باقات دعم سكني 1444 وشروط الاستفادة منها وخطوات التقديم

يرغب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الاستفادة من دعم سكني 1444 الذي يتم توفيره لعدد من الفئات المستحقة للدعم، مثل محدودي الدخل وذوي الدخل المتوسط، ويهدف البرنامج إلى توفير سكن ملائم إلى جميع المواطنين والأسر في المملكة، ويتم التقديم على الدعم للاستفادة منه من خلال منصة سكني الإلكترونية والتي تم تصميمها على أعلى مستوى من قبل وزارة الإسكان من أجل التسهيل على المواطنين في التقديم، ويتم فحص جميع الطلبات التي يتم تقديمها لمقارنتها مع الشروط التي تم وضعها من قبل الحكومة من أجل تحقيق العدالة داخل المجتمع السعودي.

باقات دعم سكني 1444

ويقوم الدعم السكني الذي يتم توفيره للمواطنين بمنح المستفيدين دعم مباشر غير مسترد قيمة 100 ألف ريال سعودي، وذلك بالإضافة إلى القرض العقاري الذي يمكن الحصول عليه وتسديده من خلال أقساط ميسرة على المواطنين، وهو ما يسهل عليهم الحصول على سكن ملائم لهم، كما يوجد بعض الحالات التي يتم الإعفاء فيها من سداد الأقساط وهي وفاة المستفيد أو تعرضه إلى العجز الكلي، ونعرض لكم الباقات المتاحة والتي يمكن التقديم عليها من قبل المستحقين، وهي كالآتي:

باقة دعم الأثاث: يتم منحهم قسيمة تبلغ قيمتها 100 ألف ريال من أجل شراء الأثاث من خلال المحلات التابعة لبرنامج الدعم.

باقة دعم الإيجار: يتم منحها لمستفيدي منتج البناء الذاتي، وتبلغ قيمتها 100 ألف ريال سعودي من أجل سداد قيمة الإيجار حتى يتم بناء الوحدة.

باقة تجديد المسكن: يتم منح المستفيدين منها دعم 100 ألف ريال من أجل إعادة بناء المنزل أو ترميمه.

باقة دعم البناء الذاتي: توفر دعم قيمته 100 ألف ريال لشراء مستلزمات البناء من المحلات التابعة إلى البرنامج.

باقة شراء مسكن: وتوفر 100 ألف ريال من أجل شراء مسكن مناسب.

خطوات التسجيل في برنامج سكني

وأتاحت وزارة الإسكان التقديم على الباقات المختلفة من الدعم السكني عبر الموقع الإلكتروني، وذلك ليكون الأمر سهل على كافة المواطنين، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: