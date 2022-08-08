مجلس الشيوخ الأمريكى يقر حزمة مبادرات بقيمة 430 مليار دولار لخفض التضخم

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يقطع مجلس النواب العطلة الصيفية للتصويت على حزمة المبادرات هذه. وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن بالفعل إنه سيوقع الوثيقة إذا وافق عليها الكونغرس. وفى وقت سابق، أفيد بأن Ipsos وABC News نظما مسحا أظهر أنه وفقا لـ 69%من الأمريكيين، فإن الوضع فى الاقتصاد الأمريكى يتدهور حاليا.

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