جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها إن "الجيش الروسى دمر فى منطقة ميكولايف ترسانة أسلحة حيث تم تخزين 45000 طن من الذخيرة، تم تزويد الجيش الأوكرانى بها مؤخرا من قبل الناتو".
وأشارت إلى أنه "تم إصابة 3 مواقع قيادة، بما فى ذلك كتيبة من اللواء الآلى الأوكرانى 66 فى منطقة أوشيريتينو، وكتيبة من لواء الدفاع الإقليمى 109 فى منطقة بيريستكا فى دونيتسك، فضلا عن القوى العاملة والمعدات العسكرية الجيش الأوكرانى فى 173 مقاطعة".
ولفتت إلى أن "أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت 8 طائرات بدون طيار أوكرانية فى مناطق مستوطنات كراسنوي، تشيرفونى يار، ديبروفنو، بيتروبافلوفكا فى منطقة خاركوف، ستاروميكايلوفكا، ريفنوبل ، مالينوفكا فى دونيتسك".
أشارت إلى أن الطيران الروسى قضى على أكثر من 100 من النازيين الأوكرانيين فى خاركوف، وحوالى 200 عسكرى أوكرانى فى دونيتسك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلن تدمير ترسانة أسلحة تحوى 45 ألف طن ذخيرة قدمها الناتو لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.