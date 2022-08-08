روسيا تعلن تدمير ترسانة أسلحة تحوى 45 ألف طن ذخيرة قدمها الناتو لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها إن "الجيش الروسى دمر فى منطقة ميكولايف ترسانة أسلحة حيث تم تخزين 45000 طن من الذخيرة، تم تزويد الجيش الأوكرانى بها مؤخرا من قبل الناتو".

وأشارت إلى أنه "تم إصابة 3 مواقع قيادة، بما فى ذلك كتيبة من اللواء الآلى الأوكرانى 66 فى منطقة أوشيريتينو، وكتيبة من لواء الدفاع الإقليمى 109 فى منطقة بيريستكا فى دونيتسك، فضلا عن القوى العاملة والمعدات العسكرية الجيش الأوكرانى فى 173 مقاطعة".

ولفتت إلى أن "أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت 8 طائرات بدون طيار أوكرانية فى مناطق مستوطنات كراسنوي، تشيرفونى يار، ديبروفنو، بيتروبافلوفكا فى منطقة خاركوف، ستاروميكايلوفكا، ريفنوبل ، مالينوفكا فى دونيتسك".

أشارت إلى أن الطيران الروسى قضى على أكثر من 100 من النازيين الأوكرانيين فى خاركوف، وحوالى 200 عسكرى أوكرانى فى دونيتسك.