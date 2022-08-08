العالم اليوم - بعد التعثر.. ليفربول يخصص "مبلغا ضخما" للتوقيع مع نجم عربي

انتم الان تتابعون خبر بعد التعثر.. ليفربول يخصص "مبلغا ضخما" للتوقيع مع نجم عربي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أغسطس 2022 01:19 صباحاً - أكدت تقارير صحفية من إيطاليا، أن نادي ليفربول الإنجليزي سيقدم عرضا للتعاقد مع أحد أبرز نجوم كرة القدم العربية في أوروبا.

وأشار تقرير لموقع "كالتشيو ميركاتو ويب"، أن ليفربول سيقدم عرضا "ضخما" للتعاقد مع نجم أي سي ميلان ومنتخب الجزائر، إسماعيل بن ناصر.

ويعتبر بن ناصر واحدا من أهم أعمدة بطل إيطاليا أي سي ميلان، ويتوقع أن تكون عملية التوقيع معه "معقدة"، بسبب تمسك النادي الإيطالي به.

وقال المصدر أن ليفربول قرر البحث عن لاعب وسط بإمكانات عالية، بعد إصابة نجم الفريق تياغو ألكانتارا، في اليوم الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد "تعثر" في افتتاح البريميرليغ، بالتعادل بنتيجة 2-2 أمام الصاعد حديثا فولهام.

ومن المتوقع أن يضع ليفربول 40 مليون يورو، للتوقيع مع بن ناصر، الذي تألق في المواسم الثلاثة التي قضاها مع أي سي ميلان، وأصبح من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإيطالي "السيريا آ".

ووضع ميلان قيمة لفسخ عقد بن ناصر، تبلغ 50 مليون يورو، مما يتيح لليفربول التعاقد معه فورا في حال دفع هذا المبلغ.

يذكر أن سوق الانتقالات في أوروبا سيغلق يوم 1 سبتمبر المقبل.