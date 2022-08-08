عاجل.. محمود عباس يثمن مواقف الرئيس السيسى لنصرة الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ثمن عباس، مواقف الرئيس السيسى المتواصلة فى نصرة الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، معتبرا أن هذه الجهود تساهم فى تهدئة الأمور ورفع المعاناة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى نتيجة هذا العدوان سواء فى القدس أو غزة أو فى باقى الأراضى الفلسطينية.

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