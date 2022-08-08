نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الضمان : ابلغنا الجهات الامنية عن منع احدى الشركات لمندوبينا من التفتيش على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 أغسطس 2022 12:08 صباحاً - دوت الخليج :- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأنها تابعت شكوى وردت من خلال المحطات الميدانية ضمن خدمة "أنت تسأل والضمان يجيب" من أحد العاملين في إحدى المنشآت أفاد بأنه تعرض لحادث عمل أثناء عمله وتبين له أن المنشأة لم تقم بشموله في مظلة الضمان الاجتماعي.

وفور تلقي المؤسسة لهذه الشكوى تم تحريك فريق من المفتشين لزيارة المنشأة للتحقق من صحة وسلامة تطبيق القانون إلا أن القائمين على هذه المنشأة منعوا المفتشين من ممارسة عملهم وتهجموا عليهم بالإضافة إلى تمزيق محاضر الضبط والتفتيش، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية بحيثيات الموضوع والتي بدورها تتابع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضحت المؤسسة بأنها ستتابع عملها للتحقق من شمول كافة العاملين في هذه المنشأة إيماناً بدورها بالمحافظة على حقوق العاملين في تلك المنشأة وفي جميع المنشآت.