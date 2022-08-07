بايدن يتضامن مع الجالية الإسلامية بعد مقتل مسلم رابع فى نيو مكسيكو

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "الغد"، قال بايدن على تويتر إنه يشعر بالغضب والحزن بسبب عمليات القتل.

وأضاف "بينما ننتظر تحقيقا كاملا، أصلى من أجل عائلات الضحايا وتقف إدارتى بقوة مع الجالية الإسلامية. هذه الهجمات البغيضة ليس لها مكان فى أمريكا".

وتحقق الشرطة فى نيو مكسيكو ووكالات اتحادية فى عمليات القتل التى وقع آخرها مساء يوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن ثلاثة رجال آخرين قُتلوا فى أكبر مدينة فى الولاية خلال الأشهر التسعة الماضية استُهدفوا على ما يبدو بسبب ديانتهم وانتمائهم العرقى.

وكان اثنان من هؤلاء القتلى يُصلون فى نفس المسجد، وقتلا بالرصاص فى ألبكيركى فى أواخر يوليو تموز وأوائل أغسطس آب. وقالت الشرطة إن هناك "احتمالا قويا" بأن وفاتهما مرتبطة بمقتل مهاجر أفغانى فى نوفمبر تشرين الثانى.

ومن بين الوكالات التى تساعد فى التحقيق شرطة ولاية نيو مكسيكو ومكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بى.آى) والشرطة القضائية الأمريكية.

وقالت ميشيل لوجان جريشام حاكمة ولاية نيو مكسيكو على تويتر فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت "القتل الذى استهدف المسلمين المقيمين فى ألبكيركى يثير غضبا شديدا وغير مقبول على الإطلاق".