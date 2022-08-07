اتحاد الصحفيين العرب يدين الهجوم الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وأشار الاتحاد فى بيان له اليوم الأحد، إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أدانت العمليات العسكرية الإسرائيلية داعية المجتمع الدولى خاصة مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الفورى والفاعل لإنهاء هذه المأساة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
كما أشار إلى إدانة منظمة التعاون الإسلامى بشدة العدوان العسكرى الغاشم الذى تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة مما أدى إلى سقوط الشهداء والجرحى الفلسطينيين، والذى يعتبر استمرارا لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وحملت المنظمة إسرائيل المسئولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير داعية المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته فى وقف هذا العدوان الإسرائيلى الظالم وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.
ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة منظمات الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
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