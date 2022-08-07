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عمر شويل - جدة متطلبات وطريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات السعوديات من خلال منصة أبشر الإلكترونية. يعتبر سجل الأسرة للأمهات من أهم الوثائق الرسمية للمرأة السعودية، حيث يمكنها استخراج دفتر عائلة خاص بها؛ ذلك للحفاظ على حقوقها وحقوق أبنائها، بالإضافة إلى أنه يستخدم لتأكيد صلتها بأبنائها.

وتستطيع المرأة السعودية المتزوجة، سواء كانت مطلقة أو أرملة، أن تقدم طلب إن أجل صدار سجل الأسرة للأمهات خاصتها. وفي هذا المقال سنتعرف على كل ما يخص سجل الأسرة للأمهات في المملكة العربية السعودية.

شروط استخراج سجل الأسرة للأمهات

يمكن استخراج سجل الأسرة للأمهات إلكترونياً وذلك عن طريق الحساب الخاص بالأم على منصة أبشر الإلكترونية. حيث وضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية كيفية إصدار سجل الأسرة للأمهات. كما أوضحت منصة أبشر الإلكترونية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الشروط اللازمة لإصدار سجل الأسرة للأمهات السعوديات، وهي كالتالي:

يجب أن تكون الأم سعودية الجنسية.

لا بد من التسجيل في العنوان الوطني وكذلك بريد واصل.

يشترط أن تكون حالة الأم الاجتماعية متزوجة أومطلقة أو أرملة.

يجب أن تمتلك الأم فرداً واحداً للأسرة على الأقل.

الأوراق المطلوبة لإصدار السجل

وبعد استكمال جميع شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات، يجب توفير بعض من الأوراق والمستندات حتى تتمكن من التقدم بطلب لإصدار سجل الأسرة، وهذه الأوراق كالتالي:

عدد 2 صورة شخصية حديثة للأم المتقدمة، ولا بد أن تكون ذات بخلفية بيضاء وواضحة الملامح.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمرأة المتقدمة.

صورة من سجل الأسرة لوالد الأبناء، والذي يمكن استبداله بمستند رسمي آخر في حالة عدم وجودة.

طريقة إصدار السجل الخاص بالأمهات

يمكن إصدار سجل الأسرة للمرأة السعودية مباشرة عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة؛ وثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكتروني.

ثم قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على خدماتي، ثم ادخل إلى خدمات الأحوال المدنية.

ثم اضغط على سجل الأسرة للأمهات.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة بشكل كامل وصحيح في النموذج.

محتويات نموذج إصدار سجل الأسرة

هو نموذج إلكتروني يتم طباعته وتعبئة البيانات الموجودة به، ثم يتم إرفاقه مع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على سجل الأسرة للأمهات. ويعتبر نموذج إصدار دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية في المملكة العربية السعودية من الوثائق المهمة جداً. ويحتوي النموذج على عدة بيانات ومنها:

الاسم كاملاً.

المهمة.

رقم السجل المدني.

رقم الحفيظة.

التاريخ.

بيانات العنوان.

بيانات الهوية الوطنية.

الإقرار بصحة البيانات التي تم إدخالها.

طريقة حجز موعد إصدار سجل الأسرة

يمكنك حجز موعد لاستخرج سجل الأسرة إلكترونيا عبر منصة أبشر.حيث يتم حجز مسبق عبر المنصة، ثم الذهاب لمكتب الأحوال المدنية لاستخراج السجل. وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، ثم ادخل إلى أبشر أفراد.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر الأحوال المدنية من خلال قائمة خدماتي.

قم بالضغط على حجز مواعيد.

اختر الخدمة التي ترغب حجز موعد لها.

قم بتحديد مكتب الأحوال المدنية الأقرب إلى منطقتك.

حدد اليوم والوقت المناسب لك لحجز الموعد.

عليك رفع الأوراق والمستندات المطلوبة لهذه الخدمة.

ثم قم بالضغط على تأكيد الموعد.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال عن تطلبات وطريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات السعوديات من خلال منصة أبشر الإلكترونية. وضحنا فيه كافة المعلومات المتعلقة بسجل الأسرة للمرأة السعودية، وطريقة تقديم الطلب كيفية حجز موعد للحصول على السجل.