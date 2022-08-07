Available روابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس “الآن” g12.emis.gov.eg

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عمر شويل - جدة روابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس والتي يبحث عنها جميع طلاب الطالبات الآن والتي تعلن خلال ساعات قليلة من الآن إلي أن العديد من المواقع أعلنت النتيجة وحصل عدد من الطلب على نتائجهم عبر الكنترول ومواقع التي بالفعل بدأت في إعلان النتائج والتي لم تلتزم بالموعد الذي حدده وزير التربية والتعليم الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2022 ، والآن سوف نوفر إليك الخطوات الكاملة والروابط الصحيح للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 للدور الأول.

روابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن تحديد يوم السبت الموافق 6 أغسطس 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحا موعد رسمي، وأخير لإعلان نتائج الثانوية العامة في جميع الأقسام والمحافظات كما هو معتاد وسوف يقام المؤتمر الصحفي صباح اليم ولذى يعلن به أسماء أوائل الثانوية العامة لهاذ العام ووفقا لمجاميع الطلاب التي بالفعل حصلوا على نتائجهم تتراوح من 75% وحتى 90 % ، مما يدل على أن متسوي النتيجة هذا العام مرتفع عن العام الماضي الذي كان الأقل على الإطلاق مقارنة مع الأعوام الماضية .

نتيجة الثانوية العامة 2022 الآن

نتابع مع طلاب وطالبات الثانوية العامة عملية إعلان نتيجة التي تعلن خلال ساعات قليلة من الآن على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، وفور أن يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة سوف يتم بدا في توقعات تنسيق المرحلة الأولي والذي قد يختلف نوعا معا عن العام الماضي وفقا للنتائج الطلاب التي سوف يتم التحديد فور الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة عبر روابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والتي تتوفر عبر موقع اليوم السابع موقع المصري اليوم وموقع الوطن، وموقع صدى البلد، وموقع مصراوى الشهير، والآن موقع وزارة التربية والتعليم والتي كل ما عليك هو تسجيل رقم الجلوس الخاص الطالب فقط لعرض بيان الدرجات بالنسبة، مع أطيب تمنيات بالنجاح والتوفيق لطلاب وطالبات الثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات، وخلال أيام يتم الإعلان عن موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني هو ما سوف نوفره إليك تفصيلا فور الإعلان عنها.

ظهرت الآن رسميا نتيجة الثانوية العامة على موقع الوزارة الحكومي والتي تم تأخير إعلانها لتعلن الآن في تمام الساعة الواحدة ظهرا بدلا من العاشرة مساءا ، حالة من الحزن تخيم على طلاب الشعبة الأدبية بسبب انخفاض مجاميعهم مقارنه باقارنهم في الشعب العلمية بشقيه العلمي علوم والعلمي رياضة، ويرجع أيضا ذلك إلى انخفاض نسبة النجاح الخاصة بالشعبة الأدبية التي بلغت 68% اقل من العام الماضي .

تداول بالامس على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحمل نتائج الطلاب الثانوية العامة، وأعلنت الوزارة الآن عن بدا التحقيق في ذلك والبحث عن المتسببين في تسريب النتيجة لأنه يخالف المعايير التي تحدده الوزارة، وخاصة وان النتائج تعلن من خلال المواقع الرسمية فقط والمواقع التي تمتلك حقوق نشرها من قبل وزارة التربية والتعليم .